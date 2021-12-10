Социологическая группа "Рейтинг" сегодня обнародовала исследование, которое показало что 56% украинцев поддерживают проведение прямых переговоров между Украиной и Россией для разрешения конфликта на Донбассе.

Об этом пишет издание УНТ. Публикуем материал без комментариев и ремарок. Редакция Politeka.net не несет ответственности и не проверяет данные, полученные и опубликованные сторонними информационными ресурсами.

В то же время ряд экспертов выразили сомнения, что такие данные соответствуют действительности и большинство украинцев действительно хотят прямых переговоров с Путиным. Показательно, что о желании провести встречу с президентом России Путиным неоднократно говорил украинский президент Зеленский. Он заявлял, что готов к разговору с главой Кремля.

«Трудно поверить, но придворные социологи «Рейтинга» заявляют, что украинцы якобы хотят прямых переговоров с Путиным. Так и пишут, что 56% украинцев за то, чтобы Зеленский с глазу на глаз заглядывал в глаза Путину. Но на мой взгляд доверие к этим данным такое же как к тому, что после пресс-конференции рейтинг у Зеленского вырос», - отмечает политтехнолог Виктор Уколов.

Эксперты считают неслучайным столь высокий процент поддержки этой идеи в результатах опроса. По их мнению, это может свидетельствовать о заказном характере этого исследования.

Кроме того, большинство экспертов сошлись на том, что таким образом власть пытается манипулировать общественным мнением, демонстрируя приверженность вроде бы большинства граждан к идее прямых переговоров Зеленского и Путина.

Также стоит обратить внимание, что сегодня эта социология удивительным образом созвучна и фактически стала продолжением вчерашнего эфира политического ток-шоу «Право на власть» канала «1+1» олигарха Коломойского, где прямые переговоры Зеленского с Путиным стали ключевой темой. По мнению экспертов, такое случайное совпадение темы трех часового обсуждения о возможной встрече двух президентов на телеканале и результатов социологии, которая показывает поддержку этой встречи большинством граждан, является очень сомнительным.

«Другой вопрос зачем забрасывают этот миф и как случилось, что вчера «Право на власть» узнала результаты опроса еще до их обнародования для всех? Не знаю, что говорил Зеленский для Байдена, но эти мифические результаты опроса четко показывают, что шестой готовится к прямым переговорам с Путиным без Байдена и без лидеров стран Нормандского формата», - убежден Уколов.

Политический эксперт Михаил Бесараб советует украинцам не отчаиваться по поводу того, что более 50% украинцев считают возможным прямые переговоры с Россией.

«Если бы социологи группы «Рейтинг» поставили еще один вопрос о том, что именно должно обсуждаться на этих переговорах, то результаты нас точно порадовали бы. Полученные ответы не соответствовали бы примирительным намерениям Владимира Зеленского и интересам Путина. Уверен в этом почти на 100%», — подчеркнул Михаил Бесараб.

Солидарен с ним журналист и политтехнолог Владимир Горковенко. Он обратил внимание на одну красноречивую деталь. "Опрос группы" Рейтинг " вчера появился в телевизоре олигарха Коломойского, а сегодня в интернете. Офис президента пытается навязать мнение, что большинство украинцев есть за прямые переговоры с Путиным. Именно так, как хочет Зеленский. Тот же Владимир Зеленский, которого, по данным того же «рейтига», поддерживает лишь 25% избирателей. Что – то на Банковой с математикой совсем плохо», - отметил Горковенко.

Как известно, социологическая группа «Рейтинг» сотрудничает с властью, выполняя исследования по ее заказу. Интересно, что обычно большинство украинских социологических компаний демонстрируют примерно похожие показатели рейтингов политических сил и политиков, с небольшими отличиями, однако компания «Рейтинг» традиционно показывает высокий уровень поддержки власти. Эксперты также считают это еще одним подтверждением заказного характера их последнего исследования.