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Скорее, они используются как инструмент для борьбы с политическими оппонентами в лице лидера ОПЗЖ Виктора Медведчука или неугодным бизнесом, но не направлены на получение реальных доходов в бюджет.

Вчера Марченко не постеснялся во всеуслышание заявить, что введенные СНБО санкции против "контрабандистов" не повлияли на увеличение поступлений в бюджет от таможни от слова "совсем". И сразу привел статистику, которая наглядно поясняет, что санкции Зеленского – обыкновенный мыльный пузырь, дающий нулевой результат.

Здесь же Марченко признает, что в любом случае санкции "имеют свой эффект и влияют на деятельность тех людей, против которых их ввели". Еще бы. Но здесь, конечно же, речь не о контрабандистах, потому что, по словам министра, как раз на их "бизнес" санкции не возымели негативного эффекта.

Очевидно, что речь идет о тех, с кем Зеленский посредством СНБО сводил личные счеты. Это ранее признавал и другой экс-министр Зеленского – Аваков, который напомнил, что закон не предусматривает введения санкций против граждан Украины. К тому же состав СНБО назначает президент Украины, а это значит, что решение СНБО – это решение президента.

И Зеленскому в который раз следует напомнить, что СНБО – это не орган исполнительной или судебной власти, и он не имеет права вводить санкции против своих же граждан, в частности против Виктора Медведчука. Такие решения попросту незаконны и противоречат Конституции. О чем Зеленский ввиду своего юридического образования должен бы был знать.

Логично, что после скорого завершения каденции Зеленского суды будут рассматривать дела уже с его участием. И конечно же, такие министры вроде Авакова и Марченко еще будут давать против него показания.

Екатерина Селантьева