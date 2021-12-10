Политический аналитик Михаил Чаплыга рассказал, что у всех больших геополитических игроков есть свои интересы и Украине не повезло в том, что она находится в зоне интересов нескольких стран.

Об этом он сказал в эфире программы “А как на самом деле" с Мирославой Бобровской.

“У каждой большой страны, нравится это кому-то или нет, есть свои геополитические интересы. Просто по факту ты виноват лишь тем, что хочется мне кушать. А мы виноваты лишь тем, что оказались в зоне геополитических интересов. Они везде, по всему миру”, - сказал Михаил Чаплыга.

Он отметил, что не могут одни страны выдвигать требования к другим только потому, что считают себя большими геополитическими игроками.

Как сообщала Politeka, Курбан отметил, что в геополитике все завязано, и в том числе то, что происходит в Минске .