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Международный день борьбы с коррупцией 9 декабря 2021 года ознаменовался окончательным и бесповоротным успехом в преодолении этого позорного явления, которое до 16 апреля 2015 года разъедало Украину. Конечно, за последние шесть с половиной лет, то есть с момента назначения директором НАБУ легенды украинской прокуратуры Артема Сытника, системная коррупция в Украине была истреблена под корень. Но оставались отдельные негативные проявления, которым 9 декабря 2021 года был дан решительный бой.

Во-первых, в этот день Соединенные Штаты ввели санкции против трех последних коррупционеров, которых обнаружили в Украине. Нет, ими стали руководитель Главного подразделения детективов НАБУ Калужинський, старший детектив НАБУ Олег Борисенко и детектив Дмитрий Литвиненко, которые вместе со «свинарчуками» с участием «тайного агента НАБУ Евгения Шевченко разворовывали средства «Укроборонпрома» и «Укрзализныци». И даже не старший детектив НАБУ Александр Клименко, который на протяжении двух лет саботировал расследование выходок «свинарчуков». Даже более того – именно в Международный день борьбы с коррупцией временная поверенная в делах США в Украине Кристина Квин выступила с пламенной речью, требуя немедленно назначить этого Клименко руководителем САП. Точнее, фамилия Клименко миссис Квин публично не назвала, понимая, что это было бы слишком, она лишь потребовала немедленно завершить конкурсный отбор главы САП, но ее близкий друг Шабунин регулярно ходит до членов Комиссии по проведению конкурса на занятие административных должностей в Специализированной антикоррупционной прокуратуре и от имени Квин угрожает им американскими санкциями в случае, если до конца 2021 года Клименко не будет назначен заместителем генерального прокурора-руководителем САП.

На самом деле тремя крупнейшими коррупционерами Украины оказались адвокат Андрей Портнов, который регулярно клеймит любимых профессиональных общественных активистов американского посольства, председатель Конституционного Суда Украины Александр Тупицкий, который не согласен с тем, что Один из Величайших Лидеров Мира (с) может на собственное усмотрение в любой момент выдавать и отменять указы о назначении судей, а также – как ни странно – жена господина Тупицкого. Наверное, готовя список украинских коррупционеров, миссис Квин посмотрела спросонья на Шабунина, пришла к выводу, что коррупция распространяется половым путем и, на всякий случай, включила в санкционный список мадам Тупицьку.

Но настоящим апофеозом антикоррупционного праздника стало сообщение, распространенное накануне Национальным агентством по предотвращению коррупции, о том, что народный депутат Виктор Медведчук не указал в декларации стоимость земельного участка площадью более 6 гектаров с размещенным на нем домом площадью 2,9 тыс. кв. м. Кроме того, Медведчук не указал стоимость 4-х автомобилей, которые стоят в домашнем гараже. Правда, в информационном сообщение сказано, что Медведчук еще и не указал стоимость земельного участка в Крыму, а также еще 6 автомобилей, которые принадлежат его жене, но, согласно Справке №819/21 о результате проведения полной проверки декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления, Медведчук не указал стоимости именно земельного участка в Киеве и 4 автомобилей, мотивировав свою неосведомленность тем, что в него не сохранились документы о приобретении права собственности. Впрочем, это не помешало НАЗК прийти к выводу о наличии в действиях Медведчука признаков преступления, направив в Офис генерального прокурора материалы для регистрации уголовного производства по факту декларирования недостоверной информации.

Можно разве что порадоваться за Медведчука, который не помнит стоимость семейного автопарка и не ведет финансового учета всех своих имений. Потому что это Сытник может декларировать безошибочно, поскольку в нем – лишь двухкомнатная квартира в Броварах, которую ему подарила гражданка Винокурова в обмен на закрытие уголовного дела, автомобиль и оформлена на жену земельный участок в Севастополе. Правда, этот участок Сытник давно продал по российским законам, но вырученные деньги не задекларировал, поскольку обманул и украинскую власть, и русский (согласно договору купли-продажи земля была продана за российские рубли в сумме, эквивалентной 15 тысяча долларов США, что меньше реальной цены, минимум, в 10 раз), а потому продолжает указывать в декларации наличие у него давно проданной крымской земли.

Однако теперь главе НАЗК Александру Новикову придется проявить принципиальность. Если уж Александр Федорович увидел преступное посягательство в декларации Медведчука, то, будучи честным человеком, обязательно направит в Офис генерального прокурора и материалы на Сытника.

Более того, автор этих строк с целью помочь главе НАЗК в его неусипних антикоррупционных потугах составил целый список лиц, которые занимают особо ответственное положение и которые, как и Медведчук, не указали в своих декларациях стоимость принадлежащего им имущества.

Начнем с заместителей председателя НАЗК. Так, заместитель Новикова Пресняков И.Есть. в ежегодной декларации за 2020 год (подана 29.03.2021) в разделе 6 (порядковый № 1) указал, что ему не известна стоимость собственного автомобиля марки Honda Jazz, который он приобрел 11.10.2014. А заместитель председателя НАЗК Сухоставец Г.М. в ежегодной декларации за 2020 год (подана 27.03.2021) в разделе 3 (порядковый № 3) указал, что ему не известна стоимость собственного земельного участка площадью 3400 м. кв., которую он приобрел 07.06.2002 и которая расположена в пос. Сіробабине Лебединского района Сумской области.

Верю, что узнав об этом, Александр Федорович лично отведет Преснякова и Сухоставца в Печерский райсуд для рассмотрения совершенного ими коррупционного правонарушения.

Но не только Медведчук, Пресняков и Сухоставец не отметили в декларациях стоимость своего имущества. В ежегодной декларации за 2020 год (подана 31.03.2021) Зеленский и. о., который работает президентом в офисе Андрея Борисовича Ермака, в 3 разделе (порядковый № 5) указал, что ему не известна стоимость квартиры в г. Киеве площадью 198,6 м. кв., которую он приобрел 28.12.2009.

Председатель СБУ Баканов И. Г. в ежегодной декларации за 2020 год (подана 31.03.2021) в 3 разделе (порядковые №№ 6, 7, 8) указал, что ему не известна стоимость двух земельных участков площадью 1502 и 891 кв. м. и дома площадью 345,6 кв. м., которые находятся в с. Ходосовка Киево-Святошинского района Киевской области. Эти участки и дом он приобрел 26.12.2006 и 15.06.2020 соответственно. Особенно хочу обратить внимание председателя НАЗК на то, что дом неизвестной стоимости Баканов приобрел, уже занимая пост главы СБУ.

Премьер-министр Украины Шмигаль Д. А. в ежегодной декларации за 2020 год (подана 29.03.2021) в 3 разделе (порядковый № 5) указал, что графа «стоимость» почему-то «не применяется» к его земельному участку общей площадью 2200 кв. м., которая расположена в с. Хоросница Мостиского района Львовской области и которую он приобрел 13.07.2009.

Первый заместитель генерального прокурора Говда Р. М. в исправленной ежегодной декларации за 2020 год (подана 01.04.2021) в 3 разделе (порядковый № 1) отметил, что ему не известна стоимость собственного земельного участка площадью 450 м. кв., которую он приобрел 24.11.2009 и которая расположена в с. Ивановка Житомирского района / Житомирской области.

Секретарь СНБОУ Данилов А. М. подал 31.03.2021 г. ежегодную декларацию за 2020 год (исправленную), в разделе которой «объекты недвижимости» определил стоимость своей квартиры (дата приобретения права 06.04.2007) общей площадью 203,9 кв. м. В г. Киеве пометкой «не известно».

И. о. директора Государственного бюро расследований Сухачев А. А. в ежегодной декларации за 2020 год (подал 31.03.2021) не отметил стоимость земельного участка общей площадью 1000 кв. м., которая расположена в с. Фасова Макаровского района Киевской области (дата приобретения права 23.06.2010).

Поэтому теперь у председателя НАЗК есть все возможности доказать, что его контора не зря потребляет в год более 800 млн. из государственного бюджета и способна ловить не только мыши, но и коррупционеров. Ждем, что Александр Федорович в ближайшие дни передаст в Офис генерального прокурора не только материалы в отношении Медчедчука, но и в отношении Зеленского, Баканова, Шмыгаля, Данилова, Говды, Сухачева и, конечно же, Преснякова и Сухоставця.

А, главное, верим, что голова НАЗК, наконец, рассмотрит материалы служебного расследования, которое еще весной 2019 года было проведено Управлением внутреннего контроля НАБУ. Эти материалы направлены в НАЗК выводу, что в действиях руководителя Главного подразделения детективов Калужинського и детектива Литвиненко, которые вместе со «свинарчуками» разворовывали средства «Укроборонпрома» и «Укрзализныци», имеются признаки коррупционного правонарушения. Но Александр Федорович до сих пор эти материалы не рассмотрел – настолько был занят поиском компромата на Медведчука и Тупицкого. Если председатель НАЗК не сможет найти в себе эти материалы, пусть обращается ко мне – я всегда рад ему помочь.