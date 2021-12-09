Украинский политолог, аналитик, правозащитник Михаил Чаплыга объяснил, что украинское высшее образование деградирует, и это касается и системы госуправления.

Об этом он рассказал в программе Сергея Дойко «Личность».

На заявления о том, что Украиной будут руководить кухаркины дети, Михаил Чаплыга отвечает однозначно – им не удастся. «Я вообще против этого, потому что это извращение Ленина. Он говорил, что делу управления государства нужно учиться. А у нас что делают? Уничтожают вузы, академию госуправления снесли, мой факультет авиационных и космических систем снесли», – говорит эксперт.

Как он объясняет, школьный учитель сначала должен закончить обучение на педагогическом факультете, то есть и госслужащие должны иметь высшее образование. В частности, сам Михаил Чаплыга рассказывает, что раньше читал курсы по управлению партиями и медиа-коммуникациям, а потому определенные вещи знает и понимает. «Посадить за руль этой машины избирательной кампании – я ее поведу. Но если вы спросите, как – я не знаю, как», - рассуждает аналитик. Следовательно, говорит он, без методологии он ничему никого научить не сможет.

Политолог рассказывает о своем опыте обучения в польской Академии госуправления. Там же, подчеркивает Михаил Чаплыга, он и понял, что значит учиться, хотя до этого уже получил красный диплом политеха.

Как рассказывает правозащитник, обучение длится ежедневно с восьми утра и до десяти вечера. «В пятницу вечером ты напиваешься пивом в хлам, в субботу отходишь, в воскресенье самостоятельная работа весь день. С понедельника все начинается сначала. Причем такие предметы, что у многих крышу снесет», - говорит он. Кроме этого, добавляет Михаил Чаплыга, студенты обязательно изучали два иностранных языка, еще два добровольно и пятый был факультативом. В частности, он упоминает о европейском праве, польском праве, дипломатии и т.д., среди которых многие предметы преподавали на разных языках – английском, польском, французском.

Как сообщала Politeka, Чаплыга рассказал, почему консультирует и власть, и оппозицию .