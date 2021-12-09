Политолог Михаил Чаплыга объяснил, как западным корпорациям удается нажиться на Украине благодаря продаже авиации.
Об этом он рассказал у себя в блоге.
По словам эксперта, западные корпорации обманывают украинскую власть: они создают иллюзию того, что предлагают что-то выгодное для Украины, но действительно польза и рабочие места будут только для них самих. В частности, он говорит о продаже самолетов.
Михаил Чаплыга иронизирует, что в бедных странах и еще и в затруднительной ситуации президенты должны заниматься строительством национальных авиационных компаний. «Вы думали на украинских самолетах? А нет, я вас расстрою. Дело в том, что в это критическое время мы должны очень сильно помочь товарищам французам, у которых есть Airbus», - рассказывает он.
Следовательно, констатирует политолог, так Запад получает заказы на самолеты, поддерживает собственное производство и обогащается благодаря Украине. Далее он объясняет, как это вообще происходит: президенту звонят и предлагают создать успешную авиакомпанию, купив перед этим 20 новых самолетов.
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Как сообщала Politeka, Чаплыга рассказал, почему консультирует и власть, и оппозицию.
Также Politeka писала о том, что Чаплыга рассказал, что на самом деле значит быть политиком.