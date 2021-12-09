Украинский политолог, аналитик, правозащитник Михаил Чаплыга рассказал, что означает быть политиком.

Об этом он рассказал в программе Сергея Дойко «Личность».

Он отверг расхожее мнение о том, что политиком может стать каждый, у кого есть деньги.

«Сейчас много чего поменялось, уже не идеологий в чистом виде. Но политик – это профессия, это учеба, это знания, это диплом. Во-вторых, это опыт с нуля и вверх. Я дошел от седьмого ранга до второго сам, ножками. Плюс это мудрость, которой ты набираешься. Это знания, плюс искусство, плюс талант. Вот три вещи, когда это политик», - рассказывает он.

По мнению Михаила Чаплыги, политик должен быть и оратором, и актером.

«Это актерское и ораторские мастерство, глубочайшее знание нормативно-правовой базы. Это прекрасно понимание где, кто откуда, как работает система. Понимать, как работает бюрократическая машина, как принимаются законы. Ты должен представлять, какие подзаконные акты должны быть, кто кому что должен сделать, какие документы должны быть приняты и какая процедура их принятия. Как это разойдется по местам и как будет работать? Это когда ты что-то вякнул с трибуны в Раде о социальной помощи», - рассуждает он.

Политолог делает вывод: если ты этого не понимаешь, то что ты делаешь тогда в Верховной Раде? «Чтобы папе с мамой показать депутатский значок, я в 20 лет депутат? К сожалению, мы не понимаем, что госуправление – это искусство и профессия, очень тяжелая профессия», - заключает он.

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