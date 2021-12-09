Украинский эксперт в сфере экономики Алексей Кущ рассказал, почему назначение высоких зарплат для топ-менеджмента компаний не покажет высоких результатов.

Об этом он рассказал в программе Михаила Чаплыги “Скажи-ка, дядя”.

Алексей Кущ отметил, что в Украине контролируют крупные компании с помощью KPI, при этом назначая сотрудникам высокие зарплаты.

“Интересно, что KPI разработал один из теоретиков менеджмента Питер Друкер. Они даже своего гуру не читают, потому что Питер Друкер когда-то написал, что: “Я полностью согласен с Морганом, который один из крупнейших финансистов, который говорил, что если в компании президент получает более чем в 20 раз больше, чем минимальная зарплата сотрудников, то это плохо управляемая компания. Я никогда не буду туда вкладывать деньги”, - добавил Алексей Кущ.

По его словам, это видно на практике, потому что в Украине все государственные компании плохо управляемые.

“И эту проблему не решает высокая зарплата топ-менеджмента. Потому что любая компания – это сплоченный коллектив, цельный организм. Если одни получают копейки, как на “Укрпочте”, а другие получают огромные зарплаты, то никакой эффективности не будет. Это будет компания, которая не будет показывать высоких результатов”, - подчеркнул эксперт.

Он отметил, что в США есть четкая сетка того, как растет зарплата у госслужащих, которая состоит из 10 рангов.

“В зависимости от ранга зарплата растет. И еще внутри ранга есть 10 ступеней, когда зарплата растет. В зависимости от выслуги лет, и личных достижений. Вот проработал 10 лет, и тебе повысили до 10 степени. Это же стимулирует работать долго на госслужбе, эффективно и честно. Потому что если тебя через 5 лет поймали на взятке, это все обнулилось и все с нуля, или тебя вообще уже не пустят. А у нас получается сразу же с первых дней вот человека взяли на работу, первая запись в трудовой книжке – и зарплата 500 тыс грн”, - добавил Алексей Кущ.

Как сообщала Politeka, Алексей Якубин отметил, что народный депутат получает зарплату с таким расчётом, чтобы содержать 2-3 помощников.

Также Politeka сообщала, что, по мнению эксперта, развитие фермерских хозяйств могло бы полностью окупить себя через 10 лет.