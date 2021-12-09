Украинский политолог, аналитик, правозащитник Михаил Чаплыга рассказал, почему консультирует и власть, и оппозицию, а также об особенностях украинского политикума.

Об этом он рассказал в программе Сергея Дойко «Личность».

«Не может газета или телевизор уйти в отпуск. Точно так и государство. Поэтому передо мной и такими, как я, часто встает дилемма, которую нужно решать. Да, я консультирую власть по некоторым вопросам. Потому что если я не сделаю это, разобьется машина, и негде будет стать президенту. Или кто-то хочет мне предложить стать президентом Киевской республики? Тут стоит очень сложный вопрос», - говорит он.

Михаил Чаплыга признается, что приходится работать и на власть, и на оппозицию.

«Вступаю ли я в переговорный процесс? Да, вступаю, консультирую. Бьюсь ли с ними, как на эфирах – нет, не бьюсь. Я просто рассказываю, как должно быть. Слышу ли я то, что происходит внутри – да. Использую ли это против них – нет. Точно так же не сливаю информацию об оппозиции, а оппозиции – о них», - говорит политолог.

Он утверждает, что в этой системе логика перевернута с ног на голову, и сравнивает работу политика с профессией художника.

«Не просто стать политиком, это почти так же, как стать художником или мастером фигурного катания. Моя дочка в 16 лет захотела стать фигуристкой. Но она не учитывает, что этим надо заниматься с трех лет. Она в чем-то похожа на этих политиков, и вообще на граждан Украины. Нельзя стать политиком просто так! Я свой путь в политику начал в 14 лет. Уже тогда я протестовал против папы-комсомольца, кричал: «Коммуняку – на гилляку!» и ходил с тризубом», - говорит Михаил Чаплыга.

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