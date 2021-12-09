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Полина Райтенко.

Лидер украинской оппозиции Виктор Медведчук написал статью, в которой с сожалением отметил, что Зеленский и власть в целом сделали все, чтобы никаких переговоров с РФ, о которых в последние недели все чаще говорит президент Украины, не произошло. По сути, говорит Медведчук, украинская власть подтвердила правильность тезисов, которые изложил в своей статье лидер "Единой России" Дмитрий Медведев. А он в своей работе как раз объяснял, почему Россия не будет вести с Зеленским никаких переговоров, и уж тем более дел.

Медведчук прав – воинственная риторика Зеленского вряд ли поможет наладить диалог. Это огромный провал украинской политики, пишет Медведчук. Он прав, ведь без улучшения отношений с РФ нам будет очень сложно выбраться из энергетического кризиса, практически невозможно закончить конфликт на Донбассе. На что рассчитывал Зеленский, когда шел на поводу у националистов, толкающих его на эскалацию?

Потому, действительно, статья Медведева будет иметь немало последствий для Украины. Зеленский сеет панику о военном вторжении РФ в Украину. Но это вряд ли произойдет. Россия будет душить Украину экономически. Она уже начала это делать, когда прекратила поставки угля для украинских ТЭЦ и электроэнергии, когда построила газопроводы в обход Украины. Мы в блокаде. Блокаде экономической. И Запад не спешит нас спасать. То есть разгребать последствия нам придется самим.

Зеленский мог бы объединить усилия всей политической элиты для спасения страны. У него был шанс установить в стране мир, спасти экономику, привести в порядок тарифы. Но Зеленский использовал кризис для репрессий над оппозицией. Виноватыми в провале политики власти оказались не начальники на Банковой и Грушевского, а оппозиционные политики, неугодные власти телеканалы, журналисты, активисты и традиционно Россия. Медведчука, который договорился с Россией о жизненно важных для Украины потребностях, отправили под домашний арест, оппозиционные СМИ были закрыты, а с помощью незаконных полномочий СНБО Зеленский устроил в Украине правовой беспредел.

Все вышеизложенное говорит о том, что украинская государственность находится в опасности. Вчерашние артисты умеют лишь снимать ролики, а управлять государством – нет. Когда перед страной возникли серьезнейшие вызовы, оказалось, что в арсенале у власти лишь популизм и ложь.

Статья Медведева говорит нам всем, что на этой власти Россия уже поставила крест. И ничего Зеленский уже не сделает с таким подходом. Выход – менять власть и начинать все по новой.

Автор: Полина Райтенко