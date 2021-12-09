Председатель Политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук вошел в топ-5 самых влиятельных украинских политиков по рейтингу издания "Телеграф", который был создан на основе наблюдений за политическими процессами в стране и мнений компетентных экспертов, сообщает сайт 112.

Издание отмечает, что Виктор Медведчук после последних парламентских выборов сумел вернуть себе солидный политический вес, как и его политическая сила "Оппозиционная платформа – За жизнь", которая имеет вторую по величине фракцию в парламенте.

"Несмотря на уголовное преследование и домашний арест, Медведчук принимает активное участие в политической жизни страны, используя публичность для донесения своей позиции, часто критической в отношении того, что происходит в Украине", – пишет "Телеграф".

Среди сфер, в которых Виктор Медведчук имеет явное преимущество перед Зеленским и Ермаком (издание поставило их в паре на первое место в своем рейтинге), "Телеграф" называет процесс освобождения и обмена пленных, поставку и транзит российского газа в Украину, урегулирование конфликта на Донбассе.

Также, в публикации отмечается, что Виктора Медведчука часто цитируют не только украинские, но и мировые агентства, а домашний арест лидера ОПЗЖ продолжает оставаться в фокусе внимания европейских и американских СМИ. Кроме того, оппозиционный политик, даже не имея возможности выступать с трибуны Верховной Рады, проводит встречи с европейскими парламентариями, которые потом открыто говорят о давлении со стороны украинской власти с трибун Европарламента и других западных институтов.

Напомним, народный депутат Украины, председатель Политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук подвергается политическим репрессиям и уголовному преследованию со стороны власти за резкую критику непрофессионализма Президента Владимира Зеленского и его команды, а также за категорическое несогласие с тупиковым экономическим курсом действующей власти.

На данный момент Медведчук находится под следствием по двум уголовным производствам и обвиняется в государственной измене. В мае ему было предъявлено первое обвинение, а в октябре последовало новое подозрение.

Общаясь с журналистами после судебного заседания, которое состоялось 2 ноября, Виктор Медведчук констатировал, что, к сожалению, говорить о торжестве закона и справедливости в Украине пока не приходится, потому что органы прокуратуры продолжают фальсифицировать уголовные дела, а суды находятся под давлением власти.

Напомним, популярный сайт "Телеграф" составил рейтинг самых влиятельных политиков 2021 года. Стоит отметить, что в первой пятерке рейтинга, кроме президента Владимира Зеленского, оказались представители его команды из Офиса президента и СНБО, бизнесмен Ринат Ахметов и лидер партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук.