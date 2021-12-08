Политолог Михаил Чаплыга заявил, что все новое обычно оказывается хорошо забытым старым, и рассказал, как в украинской политике работает принцип «Гольфстрима».

Об этом он рассказал в своем блоге.

Как говорит эксперт, все считают, что в украинской политике до сих пор работает принцип «Гольфстрима». «А я говорю – нет, он умер. Он заключался в том, что можно вечно играть старыми, новыми и снова старыми», - рассказывает он.

Итак, констатирует Михаил Чаплыга, речь идет о циркуляции кадров, когда старые уходят из политики и их заменяют старыми-новыми, уже забытыми народом. В частности, говорит политолог, запускается новый Петрушко, он оказывается у власти и все приведшие имеют возможность нажиться, ограбить государство.

В то же время он добавляет, что в таком случае неизбежно возникает народное недовольство, но люди во всем винят только Петрушка, а не тех тайных управленцев, которые привели его к власти и наживаются. «Мы кто? Мы никто! У вас Петрушко есть. Во! Смотри, народ уже хочет сносить Петрушко. М-да, видимо «Гольфстрим» уже доходит до холодных берегов. Пора менять Петрушко, и, не поверите, как раз в этот момент предыдущий Петрушко холодным течением подплыл в начало цикла. Всё новое – это хорошо забытое старое и «Лобавкуль» уже нормально выглядит (Яценюк, - Ред.)», - рассказывает Михаил Чаплыга.

Как сообщала Politeka, Чаплыга рассказал, как может в Украине проходить реформа Пенсионного фонда.

Также Politeka писала о том, что Чаплыга рассказал, как граждане могут воспользоваться прибылью Пенсионного фонда от земельной ренты.



