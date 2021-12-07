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Украина может покупать в ОРДЛО уголь для прохождения отопительного сезона. Об этом рассказал политолог Василь Вакаров.

"Так почему же мы не можем купить электроэнергию? А всё просто: потому что это будет зрада. Вот такая у нас, к сожалению, двойственная или даже тройственная и абсолютно аморальна политика, где мы с одной стороны можем продавать воду, потому что вода идет через Луганск-Донецк на Мариуполь, а с другой стороны не можем покупать уголь. А с третьей стороны мы покупаем этот же уголь, но по серым схемам: через Турцию, через Польшу", — сетует эксперт.