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"Оппозиционная платформа - За жизнь" и незаконно закрытые телеканалы "112 Украина", ZIK, NewsOne и "Перший Незалежний" фактически сорвали маску с президента Владимира Зеленского и его команды. В частности, как они управляют страной, что происходит реально в Украине и к чему этом может привести. Об этом в интервью программе "Пятая студия" на телеканал "Россия-24" заявил председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", народный депутат Виктор Медведчук.

"Зеленский теряет свой авторитет, потому что оппозиционные каналы, которые им были незаконно и преступно закрыты, рассказывали правду. Фактически этими действиями наша партия и эти каналы сорвали маску с Зеленского и его команды: как он управляет страной, каким образом развалена система государственного управления, что происходит реально в Украине и к чему этом может привести", - отметил политик.

По его словам, вскоре после этого началось преступное давление на независимые СМИ и политическое преследование оппозиции.

"Закрыли каналы, началось незаконное уголовное преследование, политические репрессии. Прошло определенное время - и наступил новый виток падения рейтингов и Зеленского, и партии "Слуга народа". Надо это чем-то компенсировать. Сегодня это государственные перевороты, упоминания известных людей по поводу государственного переворота", - подчеркнул Медведчук.

При этом политик добавил, что фактически со стороны президента Зеленского началась так называемая "борьба".

"Почему так называемая? Потому что это не что иное, как месть по отношению к этому человеку, как и ко всем другим: к "Оппозиционной платформе ‒ За жизнь", к представителям партии, в том числе и ко мне. Потому что Зеленского не устраивает сегодня позиция тех, кто его не воспринимает, кто раскрывает людям глаза и кто сорвал маску с него, с вот этого благодетеля, который к чему-то стремится, но ничего не достиг и не имеет шансов достичь", - подытожил Медведчук.