Украинский политолог, аналитик, правозащитник Михаил Чаплыга изложил схему, как может в Украине происходить реформа Пенсионного фонда.

Об этом он рассказал в программе «Суть событий» с Любовью Завальнюк.

«Мы назвали это предложением о реформе Пенсионного фонда, когда граждане могут стать собственниками. При этом рента, естественно, должна быт более высокой, она должна стимулировать к тому, чтобы переработка была здесь. Сейчас что происходит? Заходит товарищ Вася, который овладел ГОКами, предприятиями, чем-то еще. Выкопал эту железную руду, насыпал ее в свои вагоны, отправил ее куда-нибудь в Китай, и сидит и ждет. Он будет рассказывать, что он – крупный бизнес, он создает рабочие места, поэтому нельзя с него снимать много денег», - говорит он.

А потом все, что заработал, он уведет в офшор, продолжает Чаплыга.

«Нет, это не воровство, это минимизация, надо защищать крупный бизнес, он не олигарх, он – инвестор! Культура речи! Нет, чтобы сказать: «бандиты», мы говорим: «инвесторы». Они выкопали эту рудишку и отогнали ее в Китай. Рудишка была когда 50, когда 100, когда 150 баксов, а была и 200 и выше. Вы думаете, рабочие стали больше кушать, или, может быть, ренту вы получили больше? Нет, конечно. У них появились новые дома на Швейцарском взморье», - отмечает он.

Он критикует принятый недавно Верховной Радой закон №5600:

«Гадость редкостная. Но там чуть-чуть подняли ренту, правда, только для одного. Товарища, который сидит на марганце – его не тронули. А вот этому товарищу – перевороты надо меньше делать! Получается, все эти олигархи отжали у нас через ваучерную приватизацию заводы, пароходы и недра. От заводов-пароходов уже ничего не осталось, развалили, распилили и продали. А недра они копают и вывозят», - заключает он.

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