Действующая украинская власть во главе с Президентом Владимиром Зеленским в последнее время начала осознавать, что без переговоров с Россией не обойтись.

Об этом заявил председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь», народный депутат Украины Виктор Медведчук, сообщается на официальном сайте политсилы.

Политик подчеркнул, что уже два месяца назад один из ключевых российских государственных деятелей ясно дал понять: с официальным Киевом Москва говорить не собирается ‒ не считают за равных.

«Агрессивная позиция Президента Зеленского на последней пресс-конференции и во время его выступления в Верховной Раде, после которого он присвоил звание Героя Украины националисту, рассуждавшему о "кормлении волков костями русскоязычных детей", и продолжаемая властью милитаристская антироссийская истерия, которая была открыто инспирирована заокеанскими хозяевами Украины, – все это свидетельства проведения той политики, которую в своей статье подверг критике Дмитрий Медведев, объясняя бессмысленность переговоров с действующей украинской властью», – отметил Медведчук.

По мнению лидера ОПЗЖ, власть, конечно, может, как обычно, объявить статью Медведева кремлевской пропагандой, но от этого ситуация не изменится, только усугубится. А статья эта будет иметь немало последствий.

Первое из них – это удар по имиджу Украины и «гол в ворота» украинской дипломатии. Медведев ведь не просто заявил, что не хотят иметь дел с руководством Украины, а еще и дотошно объяснил почему.

«Прежде всего потому, что у украинского руководства нет четких морально-этических установок… Дмитрий Медведев называет Президента Украины Владимира Зеленского несамостоятельным и зависимым. Это не что иное, как публичная пощечина, но украинская власть предпочитает это не замечать, – отметил Медведчук. – Медведев прямо говорит, что Запад хочет использовать Украину в своих целях, но ценности она для него не представляет… Исходя из этого, экс-президент РФ делает вывод, что подобное руководство страной ничего не стоит, а раз страной управляют некомпетентные люди, то и сама страна не представляет большой ценности, и стоит терпеливо подождать, когда там что-либо изменится».

По мнению украинского политика, это симметричный ответ России на политику наглости, продвигаемую Зеленским и всей украинской властью.

«Понимают ли сегодняшние руководители страны, что на международной арене после этого украинская власть выглядит как получившая жесткий ответ, утершаяся, никак не отреагировавшая на него и продолжающая рассказывать одновременно о необходимости переговоров с Россией и желании украинского генералитета проехаться на танках по Арбату? Это клиническая картина шизофрении, и предсказуемым результатом будет "нерукопожатность" и токсичность украинской власти в мировом сообществе. Это фактически шаг вывода украинской власти за ухо из клуба мировой политики», – убежден Виктор Медведчук.

Вторым последствием, по мнению председателя Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь», будет «экономическое удушение».

«Украинская государственная пропаганда с 2014 года построена на российско-украинской войне. Именно это является фактором игры Украины на международной арене и оправданием репрессий против оппозиции внутри страны. Но статья Дмитрия Медведева указывает на то, что Россия просто брезгует военным столкновением с нынешней украинской властью. Драться можно с равным, а Москва видит в команде Зеленского беспредельщиков. Получается, войны, российского вторжения, которые так анонсировал Киев, не будет? Тут ситуация, к сожалению, еще хуже. Украинской власти дают понять, что Москва уверенно становится на позицию экономического удушения Украины, что по своим последствиям никак не лучше войны, а может, и хуже», – отметил Медведчук.

Третьим последствием народный депутат Украины назвал политический кризис, который спровоцировала сама же команда Зеленского, запустив антиконституционный механизм внесудебных расправ, репрессий и политического преследования тех, кого назначили виновными в провале политики власти.

«Подобной юридической махинации не знала не только Украина ‒ для международного сообщества, сегодня дающего все более резкие оценки этим решениям, такая практика остается немыслимой и свидетельствующей о становлении в Украине диктатуры и об узурпации власти… Русскоязычное население, которое лишили его гражданских прав под лозунгами пещерной русофобии, Зеленского больше не поддерживает. А правые радикалы, перед которыми он идет на попятную, выходят на улицы и активно шатают его власть», – подчеркнул Медведчук.

Кроме того, парламентарий напомнил, что у Зеленского был шанс и было время, чтобы установить мир в стране, причем не только на Донбассе, но и мир политический, социальный, межконфессиональный, но он потратил его на «охоту на ведьм». Так страна оказалась на пороге политического кризиса.

«При чем тут статья Медведева? А при том, что Россия умывает руки от украинского беспредела и не собирается играть по украинским правилам. Если ранее хорошо было видно желание России помочь в возвращении Донбасса в Украину на условиях Минских соглашений, то теперь ситуация резко меняется. Экономическое удушение и политический кризис могут привести к кризису государственности. А далее уже не политические силы, а целые регионы могут побежать куда глаза глядят от того кошмара, который украинская власть устраивает своему народу», – констатировал Медведчук, добавив, что именно этим может закончиться политика Зеленского.

Парламентарий убежден, что все вышеизложенное говорит о том, что украинская государственность находится в опасности, так как к власти пришли люди ограниченные и самодовольные.

«Зеленский вышел на волне популизма, упрощенного понимания государственности и законности. И вот эта "простота" Зеленского оказалась хуже "воровства" предыдущих. Представителям украинской элиты не хватает государственного мышления, а значит, они не думают всегда прежде всего о государственном интересе. А если они не думают о государстве, хотя это прямая их обязанность, то кто же это будет делать?» ‒ подчеркнул Медведчук.

Изложил оппозиционный политик и свое видение путей выхода Украины из кризиса.

«Мне представляется, что выход из кризиса ‒ в четком понимании руководством страны основ государства, права и норм Конституции. Сегодня украинская политика напоминает сумасшедший дом, как описывал его Ярослав Гашек. Спасение Украины, как государства, в том, чтобы избавиться от непрофессиональных и несостоятельных политиков и строить современную успешную страну», – резюмировал Виктор Медведчук.