Украинский политолог, аналитик, правозащитник Михаил Чаплыга предложил модель новой пенсионной системы, в которой Пенсионный фонд может зарабатывать на том, что принадлежит всему народу.

Об этом он рассказал в программе «Суть событий» с Любовью Завальнюк.

«То есть не распродавать землю иностранцам, лицам с двойным гражданством. Кому нам надо продать землю? Катар? Давайте двойное гражданство с Катаром, все катарцы станут украинцами. Чуть ранее все афганцы стали украинцами, их надо вывезти из Афганистана сюда. Теперь давайте Катар, Саудовскую Аравию – тоже нормально, обойдем эту норму закона. Мы предложили, что так не надо делать. Что нужно было отдать в управление, переформатировать Пенсионный фонд, отдать ему в управление недра, право распоряжаться от нашего имени недрами, право распоряжаться землей», - говорит он.

Это то, что могло бы приносить дополнительный доход, поясняет Чаплыга. В этом фонде каждый мог бы иметь свою долю. Есть неотчуждаемая доля каждого. И в конце года, при эффективном управлении, можно подвести итоги.

«А если управление неэффективное, то для этого есть СБУ, ДБР, прокуратура, НАБУ. В принципе, при нормально работающей правоохранительной системе человек долго там воровать не сможет. Я имею эффективное управление в хорошем понимании. Мы нанимаем надзирательные советы. Но тогда мы знаем, кого и зачем наняли, и кто должен следить. Есть менеджер, который этим управляет в наших интересах. В конце года мы понимаем: за пользование недрами мы заработали 100 гривен. Эти 100 гривен принадлежат всем гражданам, неотчуждаемые, это доля каждого, кто входит в этот фонд. Воспользоваться этими деньгами можно по-разному: либо при выходе на пенсию, либо в любой момент при желании», - говорит Чаплыга.

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