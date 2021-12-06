Министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто в своем письме в ответ на приветствие от имени председателя политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука по случаю получения высокой награды – российского ордена Дружбы, выразил надежду на скорейшее решение спорных вопросов в двусторонних отношениях между Киевом и Будапештом, сообщает "Первый".
Петер Сийярто отметил, что на пользу возвращение к практике добрососедства с Украиной, основанного на взаимном уважении и поддержке, Венгрия открыта к диалогу с каждым представителем украинского политикума.
Как подчеркнул в своем письме Виктор Медведчук, Венгрия, в том числе в лице главы внешнеполитического ведомства этого государства, в нынешнее непростое время вносит существенный вклад в обеспечение мира на нашем континенте и построении Европы без разделительных линий.
В свою очередь Петер Сийярто, который сегодня также является председателем в Комитете министров Совета Европы, поблагодарил украинскому парламентарию за поздравления и пожелал ему дальнейших успехов в его деятельности.
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