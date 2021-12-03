Об этом пишет сайт 112 Украина. Материал публикуется как мнение. Редакция может не соглашаться с мнением автора. Редакция не несет ответственности и не проверяет данные, полученные и опубликованные сторонними информационными ресурсами.



Глава политсовета партии "Оппозиционной платформы - За жизнь", народный депутат Виктор Медведчук заявил, что его партия готова вести переговоры и с Россией, и с представителями ОРДЛО ради достижения мира в Украине. Об этом он заявил в эфире телеканала UkrLive.

"Все хорошо понимают и осознают, что восстановить мир на Донбассе в Украине невозможно без того или иного влияния России. Когда он (президент Владимир Зеленский, - ред.) говорит, что нужен диалог с Россией, он недоговаривает - нужен диалог еще с Донецком и Луганском. Потому что с Россией нужно обсуждать российско-украинские отношения, восстановление экономических отношений, восстановление других вопросов, которые сейчас находятся в глухом углу непонимания и вреда в большей степени причиняется сегодня Украине", - отмечает нардеп.

По словам Виктора Медведчука, говорить о мирном урегулировании ситуации на Донбассе нужно и с представителями ОРДЛО, а Россию попросить оказать содействие в этих переговорах.

"Дальше - выполнение Минских соглашений. О чем говорят все - и вчера, и сегодня, и даже на последней встречи министров иностранных дел и Госдепа в лице Блинкена. Еще раз американская сторона повторила и заявила, что Минские соглашения должны выполняться, так как это единственный путь мирного урегулирования", - отмечает Виктор Медведчук.

Как подчеркнул нардеп, ОПЗЖ выступает за проведение прямого диалога с Донецком, Луганском и Москвой ради мира.

"Потому что это главная проблема, которая требует разрешения. Та проблема, которую взялся разрешить Зеленский и не сделал этого за 2,5 года. Поэтому безвыходность говорит сегодня устами президента Зеленского. Ее надо реализовывать. И здесь он опять прав - надо объединить все политические силы, в независимости от того цвета, которым они пользуются или бренды которыми сегодня украшены политические силы у нас в стране. Да, ради мира надо сделать всё - в том числе, и диалог с Россией, диалог с Донецком и Луганском", - подытожил нардеп.