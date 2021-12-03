В энергетических вопросах Президент Украины Владимир Зеленский руководствуется не потребностями страны, а своими личными счетами с председателем Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктором Медведчуком, который уже более полугода подвергается политическим репрессиям и уголовному преследованию. Об этом пишет сайт Українці со ссылкой на англоязычное интернет-издание Mail BD.

В публикации отмечается, что у Зеленского, который сейчас одновременно ожидает саммита в Нормандии и вторжения России, очень сложная и запутанная ситуация, «напоминающая шахматный цугцванг»: любое движение и заявление только ухудшают положение украинского Президента.

«Но даже несмотря на катастрофическую ситуацию в энергетике страны, Владимир Зеленский твердо стоит на позиции "назло бабушке отморожу уши", – пишет интернет-издание, цитируя слова украинского лидера по этому поводу. – Мы не покупаем уголь у сепаратистов. Некоторые телеканалы осуждают это, приводя разные аргументы. Хотя, на мой взгляд, следует осудить тех, кто покупал его на непризнанных территориях в прошлые годы"».

Автор статьи уверен, что такая позиция Президента Украины в первую очередь связана с войной, которую Зеленский объявил лидеру украинской оппозиции Виктору Медведчуку.

«Таким образом, Зеленский снова прошелся по своему личному врагу номер один – Виктору Медведчуку, который зимой 2015 года только за счет закупок донбасского угля не дал Украине замерзнуть», – говорится в публикации Mail BD.

Напомним, народный депутат Украины, председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук подвергается политическим репрессиям и уголовному преследованию со стороны власти за резкую критику непрофессионализма Президента Владимира Зеленского и его команды, а также за категорическое несогласие с тупиковым экономическим курсом действующей власти.

На данный момент Медведчук находится под следствием по двум уголовным производствам и обвиняется в государственной измене. В мае ему было предъявлено первое обвинение, а в октябре последовало новое подозрение.

Общаясь с журналистами после судебного заседания, которое состоялось 2 ноября, Виктор Медведчук констатировал, что, к сожалению, говорить о торжестве закона и справедливости в Украине пока не приходится, потому что органы прокуратуры продолжают фальсифицировать уголовные дела, а суды находятся под давлением власти.