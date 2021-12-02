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Россия - это сосед Украины, с которой у нашей страны, несмотря ни на что, остаются тесные экономические отношения. Поэтому президент Владимир Зеленский, для налаживания отношений с Россией, должен был бы тесно сотрудничать с председателем политсовета "Оппозиционной платформы - За жизнь", народным депутатом Виктором Медведчуком, используя его возможности, заявил Якубин.

"Россия никуда не исчезнет, границы с Россией остаются. Когда мы говорим о государстве, то вызовы, которые стоят перед государством - они же не делятся на вызовы для оппозиции или для власти. Они являются вызовами для всех. Потому что если мы являемся украинскими гражданами, есть украинские политики, то эти вызовы общие, экзистенциальные вызовы, которые стоят перед государством. Я действительно бы хотел, чтобы здесь власть активно работала с оппозицией, в том числе. Виктор Медведчук, например, показывал, что такие возможности (по сотрудничеству с Россией, - ред.) у него есть, что он имеет возможность. Кстати, очевидно, что далеко не каждый политик может выйти на связь с тем же президентом России. Даже мы видим, не каждый мировой лидер может выйти на связь. Поэтому я бы на месте нынешней власти, конечно, эти все моменты использовал. Но для этого нужно сделать определенные шаги назад. Мы понимаем, по санкционной политике. Нужно признать, как минимум признать, что то неправильное направление было выбрано, которое мы с вами наблюдали. А иначе мне сложно представить, как иначе здесь эти модели можно применить", - отметил эксперт.