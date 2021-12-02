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Уже вторая украинская власть, начиная с 2014 года, проводит политику антироссийской истерии и русофобии.

Об этом заявил глава политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", народный депутат Виктор Медведчук на Международной межпартийной конференции "Глобальные вызовы XXI века: межпартийное измерение", приуроченной к 20-летию со дня основания партии "Единая Россия".

"Российский народ является братским народом Украины. Сотрудничество "Оппозиционной платформы - За жизнь" и "Единой России", которое активно продолжается в последние годы, это фундамент, который сохраняет узы между нашими народами, узы, которые сегодня находятся в активной фазе борьбы с политикой, которую проводит, к сожалению, уже вторая власть кряду, начиная с 14 года, политики антироссийской истерии и русофобии. Мы продолжаем поддерживать наши отношения и объяснять людям пагубность этой политики", - сказал Виктор Медведчук.