Политолог Михаил Чаплыга заявил, что менять власть – не в интересах внешней разведки, и объяснил, как ей вообще удается руководить правительствами разных государств.

Об этом он рассказал в своем блоге.

Эксперт объясняет, что внешней разведке совсем не нужна смена власти в стране, она заинтересована в том, чтобы президент государства был буквально «хромой уткой». «Их задача подбить одну ногу и накинуть петлю, а потом рассказать, как скакать на одной ножке в сторону Британской империи или какой-нибудь другой. В своё время такое делали с Кучмой», - объясняет Чаплыга.

Следовательно, констатирует он, украинские власти в глазах иностранных спецслужб как раз таки и являются этой «хромой уткой», а «удавка» - это расследование Bellingcat по поводу срыва операции задержания вагнеровцев.

К тому же, объясняет Чаплыга, внешняя разведка оказывает влияние на Украину и реализует здесь свои интересы. То есть, подчеркивает политолог, она не рассматривает государство в таком случае как суверенный субъект. «А рассматривает как колонию, которой можно управлять и где можно продвигать свои интересы», - подчеркивает эксперт.

Как сообщала Politeka, Чаплыга раскрыл детали создания национальной авиакомпании, недавно анонсированной президентом Зеленским.

Также Politeka писала о том, что Жорин заявил, что дело вагнеровцев – это вопрос мировой репутации.