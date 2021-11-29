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В Украине только лидер оппозиции, председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", народный депутат Виктор Медведчук констатировал, что страна значительно переплачивает за российский газ.

Об этом пишет французский сайт Observateur Continental.

"Ранее только участники "Оппозиционной платформы - За жизнь" публично заявляли, что Украина получала российский газ, а не европейский газ, который забирался из транзитного газопровода и закупался не напрямую у "Газпрома", а у европейских потребителей российской компании. В конечном итоге Украина покупает газ по особой формуле: цена на европейской бирже плюс стоимость доставки в Украину.

Виктор Медведчук, один из лидеров партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", который уже несколько месяцев находится в заключении по обвинению в государственной измене, сказал: "Сегодня Украина получает газ из России. Косвенно, но прямыми поставками. Как это происходит? Газ, который проходит через Европу, берется из Украины, и контракты на закупку этого газа заключаются с европейскими странами, которые являются потребителями российского газа. Другими словами, газ не идет в Европу (чтобы попасть в Украину), он просто остается на Украине", - говорится в публикации.

Ранее председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", народный депутат Виктор Медведчук заявлял, что из-за преступного реверса по формуле "Дюссельдорф+", которую поддержали украинские власти, в Украине наступил не просто кризис, а ужасающий энергетический кризис.

"Украина всегда получала российский газ не напрямую на бумаге и на прямую - по факту, потому что российский газ заходил на территорию Украины, он здесь отбирался украинскими потребителями, а по бумагам оформляли, что этот газ якобы шел в Европу, а потом якобы возвращался назад в Украину. То есть, это такой преступный реверс, это так называемая формула "Дюссельдорф+", о которой мы говорили, представители нашей партии, я лично неоднократно акцентировал внимание и в 2019, 2020, 2021 году, она действует и вот сегодня наступил не просто кризис, а ужасающий энергетический кризис для Украины", - отметил политик.

При этом Медведчук добавил, что сегодня в СМИ постоянно вспоминается тот факт, что у него была договоренность еще в 2019 году получать российский газ на прямую по 175 долларов. "Если бы были такие долгосрочные контракты, которые были, могли быть подписаны сначала властью Порошенко, а потом властью Зеленского, то сегодня Украина не столкнулась бы с таким кризисом", - резюмировал он.