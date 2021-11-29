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20 мая 2021 года Верховная Рада приняла проект закона Украины № 2689, в народе прозванный законом о военных преступниках. Он призван дать десяткам тысяч людей, пострадавших от войны на Донбассе, надежду на справедливость. Прошло полгода, однако законопроект до сих пор находится "на подписи у президента". Зеленский его не подписал в 15-дневный срок, как того требует ст. 94 Конституции Украины, и не вернул его со своими мотивированными и сформулированными предложениями в Раду для повторного рассмотрения. Полгода важнейший документ находится в "подвешенном" состоянии. А если говорить прямо, Зеленский его похоронил, нарушив при этом Конституцию.
Но что заставило президента пойти на такое откровенное нарушение законодательства? Должна быть веская причина? И она есть. Но вряд ли украинцы могут понять и согласиться с президентом.
Власть боится, что этот закон будут применять к военным преступникам из состава добробатов, СБУ и ВСУ. Действующая власть очень опасается бунта праворадикалов, которые ранее воевали в добробатах, а потому стоит за них горой. Дмитрий Ярош даже получил пост советника главнокомандующего ВСУ. К тому же Зеленскому нужна опора в виде военных и "спецуры", которые, если что, смогут защитить его и его власть.
Но это выглядит как позорная попытка скрыть от общества неприглядную правду. Попытка спасти преступников, которым за их зверства место за решеткой.
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За эти годы войны на Донбассе там были совершены тысячи преступлений, которые по международному уголовному и гуманитарному праву могут быть квалифицированы как военные преступления и преступления против человечности.
Многие преступления были совершены бойцами подразделений ВСУ и добровольческих батальонов. ООН и ряд международных правозащитных организаций опубликовали не один доклад по насилию на Донбассе за все годы войны. Они содержат статистику и факты преступлений, совершенных обеими сторонами конфликта — как правительственной, так и боевиками. Преступления боевиков у нас принято освещать широко, а вот о стыдливых аналогичных действиях по это сторону линии разграничения обычно умалчивают.
Но в ООН говорят, что часто случаи незаконного удержания подозреваемых в работе на боевиков сопровождались пытками, иногда убийствами. Жертв чаще всего удерживали в помещениях СБУ, МВД, прокуратуры, админзданиях, военных частях. Пленных держали в помещениях без доступа свежего воздуха и освещения. Они спали на полу, им приносили воду в пластиковых бутылках, набранную в туалете. В туалет часто отпускали по графику, в другое время для этого служили пластиковые бутылки. Задержать могли за нарушение комендантского часа, употребление алкоголя, наркотиков, политическую позицию.
Сотни человек (это лишь то, что установили в ООН) были незаконно задержаны ВСУ и добровольческими батальонами. Причинами для задержания были подозрения в симпатии пророссийским силам, в шпионаже, задержания с целью выкупа.
Много информации поступало о нарушении прав человека со стороны добровольческих батальонов. В частности, что бойцы батальонов "Чернигов" и "Торнадо" удерживали население в железнодорожной больнице Новой Кондрашовки, а также в складских помещениях, в магазине этого поселка. Во время суда над "торнадовцами" всплыло множество фактов о том, как батальон держал в страхе Станицу Луганскую.
В отношении каждого из батальонов пострадавшие подали по несколько десятков заявлений. Часть жертв отказались давать такие сведения, опасаясь расправы. Также случаи пыток и незаконного удержания связаны с батальоном "Айдар". Некоторых пострадавших заставляли давать расписки, что они не имеют претензий к тем, кто их задерживал. В 2014-2015 годах была распространенной практика задержаний "по подозрению в сепаратизме".
"Тогда как виновниками большинства случаев 2014-го и начала 2015 года являлись добровольческие батальоны (часто в сотрудничестве с СБУ), то случаи конца 2015 года и начала 2016-го преимущественно связаны с СБУ. Большинство таких случаев касается содержания под стражей без связи с внешним миром в неофициальных местах задержания, где постоянно практикуют пытки и жестокое обращение как методы получения признаний, информации, запугивания или даже наказания жертв. СБУ продолжает отрицать практику содержания под стражей без связи с внешним миром и даже сам факт существования неофициальных мест задержания. Также СБУ не предоставляет никакой информации о местонахождении и судьбе отдельных пропавших", — говорится в одном из отчетов ООН.
Обе стороны практиковали пытки, например, при задержаниях, на допросах, в том числе по отношению к женщинам. Некоторые случаи касаются действий бойцов батальона "Торнадо", который в Лисичанске в подвале школы оборудовал пыточную камеру, где пытали местное население, в том числе пенсионеров и несовершеннолетних, в основном с целью наживы или запугивания.
Некоторые пытки фиксировали на мобильные телефоны. Случаи насилия описывали и в связи с батальоном "Айдар".
Но в ООН говорят, что власти Украины демонстрируют явное нежелание расследовать преступления, совершенные армией и силовиками. Также органы расследования не желают признавать потерпевшими жертв незаконного насилия со стороны представителей законных вооруженных формирований, даже при наличии очевидных признаков таких преступлений — телесных повреждений.
По данным правозащитников, все эти преступления — незаконное лишение свободы, жестокое обращение — не только не расследуются, но и отрицаются руководством силовых структур.
В тех же редких случаях, когда комбатанты привлекаются к ответственности, результаты уголовного преследования явно не соответствуют количеству и тяжести преступлений. В частности, бойцы батальона "Торнадо" были приговорены к лишению свободы на срок от 5 до 11 лет.
Но если бы Зеленский подписал закон о военных преступниках, виновные понесли бы более суровое наказание, а многих, кому удалось пока уйти от ответственности, оно бы догнало. Но Зеленскому нужна поддержка военных преступников, ведь поддержку общества он уже потерял.
Кирилл Киквидзе