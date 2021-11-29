Об этом пишет блогер Кирилл Киквидзе на сайте 112 Украина. Материал публикуется как мнение. Редакция может не соглашаться с мнением автора. Публикуем материал без комментариев и ремарок. Редакция не несет ответственности и не проверяет данные, полученные и опубликованные сторонними информационными ресурсами.

20 мая 2021 года Верховная Рада приняла проект закона Украины № 2689, в народе прозванный законом о военных преступниках. Он призван дать десяткам тысяч людей, пострадавших от войны на Донбассе, надежду на справедливость. Прошло полгода, однако законопроект до сих пор находится "на подписи у президента". Зеленский его не подписал в 15-дневный срок, как того требует ст. 94 Конституции Украины, и не вернул его со своими мотивированными и сформулированными предложениями в Раду для повторного рассмотрения. Полгода важнейший документ находится в "подвешенном" состоянии. А если говорить прямо, Зеленский его похоронил, нарушив при этом Конституцию.

Но что заставило президента пойти на такое откровенное нарушение законодательства? Должна быть веская причина? И она есть. Но вряд ли украинцы могут понять и согласиться с президентом.

Власть боится, что этот закон будут применять к военным преступникам из состава добробатов, СБУ и ВСУ. Действующая власть очень опасается бунта праворадикалов, которые ранее воевали в добробатах, а потому стоит за них горой. Дмитрий Ярош даже получил пост советника главнокомандующего ВСУ. К тому же Зеленскому нужна опора в виде военных и "спецуры", которые, если что, смогут защитить его и его власть.

Но это выглядит как позорная попытка скрыть от общества неприглядную правду. Попытка спасти преступников, которым за их зверства место за решеткой.

За эти годы войны на Донбассе там были совершены тысячи преступлений, которые по международному уголовному и гуманитарному праву могут быть квалифицированы как военные преступления и преступления против человечности.

Многие преступления были совершены бойцами подразделений ВСУ и добровольческих батальонов. ООН и ряд международных правозащитных организаций опубликовали не один доклад по насилию на Донбассе за все годы войны. Они содержат статистику и факты преступлений, совершенных обеими сторонами конфликта — как правительственной, так и боевиками. Преступления боевиков у нас принято освещать широко, а вот о стыдливых аналогичных действиях по это сторону линии разграничения обычно умалчивают.

Но в ООН говорят, что часто случаи незаконного удержания подозреваемых в работе на боевиков сопровождались пытками, иногда убийствами. Жертв чаще всего удерживали в помещениях СБУ, МВД, прокуратуры, админзданиях, военных частях. Пленных держали в помещениях без доступа свежего воздуха и освещения. Они спали на полу, им приносили воду в пластиковых бутылках, набранную в туалете. В туалет часто отпускали по графику, в другое время для этого служили пластиковые бутылки. Задержать могли за нарушение комендантского часа, употребление алкоголя, наркотиков, политическую позицию.

Сотни человек (это лишь то, что установили в ООН) были незаконно задержаны ВСУ и добровольческими батальонами. Причинами для задержания были подозрения в симпатии пророссийским силам, в шпионаже, задержания с целью выкупа.

Много информации поступало о нарушении прав человека со стороны добровольческих батальонов. В частности, что бойцы батальонов "Чернигов" и "Торнадо" удерживали население в железнодорожной больнице Новой Кондрашовки, а также в складских помещениях, в магазине этого поселка. Во время суда над "торнадовцами" всплыло множество фактов о том, как батальон держал в страхе Станицу Луганскую.

В отношении каждого из батальонов пострадавшие подали по несколько десятков заявлений. Часть жертв отказались давать такие сведения, опасаясь расправы. Также случаи пыток и незаконного удержания связаны с батальоном "Айдар". Некоторых пострадавших заставляли давать расписки, что они не имеют претензий к тем, кто их задерживал. В 2014-2015 годах была распространенной практика задержаний "по подозрению в сепаратизме".

"Тогда как виновниками большинства случаев 2014-го и начала 2015 года являлись добровольческие батальоны (часто в сотрудничестве с СБУ), то случаи конца 2015 года и начала 2016-го преимущественно связаны с СБУ. Большинство таких случаев касается содержания под стражей без связи с внешним миром в неофициальных местах задержания, где постоянно практикуют пытки и жестокое обращение как методы получения признаний, информации, запугивания или даже наказания жертв. СБУ продолжает отрицать практику содержания под стражей без связи с внешним миром и даже сам факт существования неофициальных мест задержания. Также СБУ не предоставляет никакой информации о местонахождении и судьбе отдельных пропавших", — говорится в одном из отчетов ООН.

Обе стороны практиковали пытки, например, при задержаниях, на допросах, в том числе по отношению к женщинам. Некоторые случаи касаются действий бойцов батальона "Торнадо", который в Лисичанске в подвале школы оборудовал пыточную камеру, где пытали местное население, в том числе пенсионеров и несовершеннолетних, в основном с целью наживы или запугивания.

Некоторые пытки фиксировали на мобильные телефоны. Случаи насилия описывали и в связи с батальоном "Айдар".

Но в ООН говорят, что власти Украины демонстрируют явное нежелание расследовать преступления, совершенные армией и силовиками. Также органы расследования не желают признавать потерпевшими жертв незаконного насилия со стороны представителей законных вооруженных формирований, даже при наличии очевидных признаков таких преступлений — телесных повреждений.

По данным правозащитников, все эти преступления — незаконное лишение свободы, жестокое обращение — не только не расследуются, но и отрицаются руководством силовых структур.

В тех же редких случаях, когда комбатанты привлекаются к ответственности, результаты уголовного преследования явно не соответствуют количеству и тяжести преступлений. В частности, бойцы батальона "Торнадо" были приговорены к лишению свободы на срок от 5 до 11 лет.

Но если бы Зеленский подписал закон о военных преступниках, виновные понесли бы более суровое наказание, а многих, кому удалось пока уйти от ответственности, оно бы догнало. Но Зеленскому нужна поддержка военных преступников, ведь поддержку общества он уже потерял.

Кирилл Киквидзе