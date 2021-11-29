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Из-за политической ревности президента Украины Владимира Зеленского в ОРДЛО до сих пор остаются четыре украинки, об освобождении которых договорился глава политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", народный депутат Виктор Медведчук - заявила в эфире телеканала UkrLive Юлия Пилецкая.

"Конспирологичность, запуганность, что, оказывается, чуть ли не вся политическая система и все политические игроки готовят так или иначе какой-то мятеж в отношении президента. Тут возникла такая большая обеспокоенность у меня, ведь, оказывается, Петр Порошенко шатает ситуацию для того, чтобы расшатать президентское кресло. Теперь уже Ринат Ахметов также готовит переворот… Мы знаем про арест Виктора Медведчука... А за что на самом деле находится под арестом Виктор Медведчук, который выступает исключительно как политический оппонент президента? Никакой специальной информации о том, что он готовит какими-то неправовыми мерами переворот, срыв или еще что-то, какие-то сценарии, он исключительно оппонирует в площади защиты конституционных прав и свобод людей", - высказалась Пилецкая.

Также она добавила: "Относительно прав и свобод людей, это дискурс освобождения удерживаемых лиц, когда Владимир Зеленский говорит, что мы планировали спецоперацию и для нас дорога каждая жизнь. Однако в то же время мы вспоминаем ту пощечину всей стране и конкретным семьям, когда четыре женщины и их семьи обращались за помощью и был наработан механизм спецпереговорщика (это мировая практика), которым был Виктор Медведчук, об освобождении этих людей. Они бы уже вернулись и были бы адаптированы к нормальной жизни.

Просто из-за мотивов политической ревности президент не пошел на это, далее пошли репрессии против каналов, далее пошли репрессии против самого Медведчука как политического оппонента", - заявила Пилецкая.

Напомним, власти ОРДЛО еще в начале года готовы были в одностороннем порядке вернуть Украине четырех женщин, об освобождении которых договорился Виктор Медведчук. Наталья Стеценко, Наталья Савченко, Екатерина Котенко и Светлана Довгаль несколько лет находятся в их тюрьмах по обвинению в шпионаже. Еще 20 января они могли бы быть дома. Однако власть по факту заблокировала этот процесс, и женщины, часть из которых тяжелобольна, до сих пор находятся за решеткой. С начала вооруженного конфликта на Донбассе благодаря Виктору Медведчуку из ОРДЛО домой вернулись 493 украинца, а всего было освобождено политиком более полутора тысяч украинцев.