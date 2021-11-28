Блогер Михаил Чаплыга раскрыл детали создания национальной авиакомпании, которую недавно анонсировал президент Украины Владимир Зеленский.

Блогер Михаил Чаплыга раскрыл почву недавнего заявления Владимира Зеленского о создании первой национальной авиакомпании, пишет портал Украинци.

"Знаете ли вы, что на днях каждого из вас и всю страну "обули" в поддержку Эирбаса на кругленькую сумму? Мы ведь самая богатая страна, не так ли? У нас самые "зеленые" депутаты, не так ли? Но сразу оговорюсь – есть способ законно Сбросить это ярмо, но нужно будет осудить тех, кто ставил подписи. На днях вас ошарашили мега новостью о том, что Зеленский создает "национальную" авиакомпанию... И по этому случаю заказали и обязались оплатить... присядьте... десять... новейших самолетиков Эирбаса... Как раз в период стагнации", – возмущается блогер.

Потом Михаил Чаплыга объяснил, что это все будет происходить именно за деньги простых украинцев, налогоплательщиков.

"В трудные времена развитые страны ищут способы поддержать свои громадины... Но конкуренция огромная и все внимательно следят друг за другом – нельзя напрямую давать деньги своим – это нарушение глобальной конкуренции. Тогда в ход идет гениальная схема. Для этого нужны продажные руководители своих стран и продажные власти "банановых республик". Власти страны " х "дают" кредит " стране воров, которая за этот кредит обязуется купить!!!! сразу десять!!!! новейших самолетика... в период кризиса перелетов и производства. Деньги страна напрямую вливает в своего гиганта, показывает язык Боингу, а долги вешает на страну лоха. При этом страна Лох еще вымывает из собственного бюджета миллиарды своих же денег для своих уже компрадоров "на инфраструктуру", - поясняет Михаил Чаплыга.

В то же время эксперт напомнил, что подобная схема уже проворачивалась при закупке британских кораблей. Михаил Чаплыга усомнился в том, своевременно ли сейчас для Украины брать на себя такое ярмо и оказывать поддержку западным компаниям, когда у себя дома нищета.