Глава партии «Держава» Дмитрий Василец рассказал о ситуации с ценообразованием электроэнергии и коммунальных услуг.

Об этом он рассказал в программе Любови Завальнюк «По делу».

«У нас всегда требуют рыночного ценообразования: без рынка мы никуда не уйдем, нужно, чтобы государство отпустило цены. И государство взяло и отпустило цены. Теперь каждый украинец может в своих платежках увидеть, насколько государство эти цены отпустило. Потому что, по сути, наличие рынка, особенно в энергетической сфере, связано, в первую очередь, со спекуляцией. И мы сейчас наблюдаем, как конкретно на каждом украинце наживаются именно спекулянты, которые не делают никакого добавленного продукта. Они просто за счет своих доминирующих позиций и ресурса, которым они обладают, могут просто брать и играть с ценами», - информирует он.

За это платят все украинцы, и это не секрет, заключает Василец.

Politeka сообщала, что Политтехнолог Сергей Гайдай сравнил государство Украина с халабудой, которую несколько поколений пытались достраивать.

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