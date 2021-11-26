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Олигарх Игорь Коломойский имеет достаточно серьезное влияние на процессы, происходящие в стране, которые президент Владимир Зеленский потом легализирует с помощью соответствующих указов и законодательных инициатив. Об этом в эфире телеканала UkrLive заявил эксперт по вопросам безопасности Денис Невядомский, комментируя выход в свет книги журналиста Мишеля Кейси (Casey Michel) "Американская клептократия" (American Kleptocracy) об украинском олигархе Игоре Коломойском, его связях с президентом Владимиром Зеленским и схемах отмывания средств при покупке недвижимости в США.

По его мнению, нынешняя информационная атака на главу государства произошла из-за того, что президент нарушил баланс и не выполнил обещаний, которые он давал олигархам.

"По объёму влияния, я думаю, что Коломойский влияет гораздо больше на процессы, которые проходит Зеленский, просто легализует. Не изменится, у людей, как говорил Коломойский в эфире одного из телеканалов есть свой офшорный договор, и об этих офшорных договорах недавно узнали из Pandora Papers. На самом деле, та атака, которая сейчас проходит на Зеленского свидетельствует о том, что он нарушил баланс, который существовал, он не выполнил свои обещание, которые он щедро раздал всем бенефициарам, как олигархам, которые сейчас активно включились в его мочилово, так и демократам из США, которые тоже активно включились в процесс уничтожение имиджа Зеленского. Так соответственно он поссорился и с Россией, совершенно однозначно своей риторикой и мы уже пожинаем плоды, этого экономические, пока сейчас в первую очередь. Это не способно разорвать его отношения с Коломойским, возможно они будут ещё более завуалированные, но на суть не повлияет", - отметил Невядомский.

Эксперт добавил, что Зеленский, вместо того, чтобы стараться заслужить симпатии главного союзника - украинского народа, делает все для снижения своего рейтинга.

"У Зеленского на самом деле мог бы остаться один, но самый главный союзник – это украинский народ. Вместо того, чтобы заслуживать симпатию этого народа, он активно разращивает рейтинг, как гуляет последний раз. Зашквары, которые происходят с его партией, с его Офисом и с ним лично, они уже побили все рекорды Порошенко. Вместо того, чтобы людям гарантировать свободу, безопасность, экономическое благополучие, он делает все ровно наоборот. Фискальная нагрузка увеличивается, коммунальные платежи растут, бедность прогрессирует, безопасности нету, война продолжается. То есть, то, чем он мог бы подкупить своего главного союзника- украинский народ, он как раз этим активно людей от себя отталкивает", - резюмировал Невядомский.

Напомним, в США 23 ноября в продажу поступила книга журналиста Мишеля Кейси (Casey Michel) "Американская клептократия" (American Kleptocracy) об олигархе Игоре Коломойском, его связях с президентом Владимиром Зеленским и схемах отмывания средств при покупке недвижимости в Америке. Она доступна в частности на сервисе Amazon. Предисловие к ней написал шведский экономист Андерс Ослунд.