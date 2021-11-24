Анархист Михаил Чаплыга поразмышлял над тем, какие факторы могут повлиять на проведение весной досрочных выборов.

Об этом он рассказал в программе «Культ Личности» с Русланом Бизяевым.

Как говорит гость программы, сейчас возникает вопрос, пройдут ли досрочные выборы президента осенью. Лично он моделирует их проведение на 2022 год.

К тому же, объясняет Чаплыга, в Украине выборы – это обычно легитимизация того, что уже произошло. «То есть должен случиться переворот. Конституционный, дворцовый, подковерный, публичный, майданный: какой угодно. Вы можете даже о нем не знать», – объясняет он.

Следовательно, констатирует эксперт, переворот после того, как он произошел, необходимо легитимизировать путем выборов. «Антиконституционный переворот совершился в стенах парламента, а не на Майдане. Хочу всем напомнить. А потом были выборы…», – говорит он.

Следовательно, констатирует Чаплыга, стоит рассчитывать на выборы весной в том случае, если уже к Новому году будет переворот с Зеленским и всех просто поставят перед фактом.

Как сообщала Politeka, Чаплыга рассказал, почему Украину нужно превратить в парламентско-президентскую республику.

Также Politeka писала о том, что Чаплыга рассказал о схеме, являющейся основой украинской политики на протяжении всей независимости.