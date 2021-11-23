Политолог Михаил Чаплыга рассказал, что любой альтернативный кандидат на выборах формирует свой рейтинг, исходя из антирейтинга кандидата, который пребывает на должности.
Об этом он рассказал в своём блоге.
«Рейтинг выдвинутого вам кандидата всегда прямо пропорционален антирейтингу оппонента. Вам не нужно работать с кандидатом, делать его умным или прививать ему совесть – не важно, что этот кандидат творил вчера: убивал, голосовал за продажу земли или строил мафиозную структуру под крышей государственных институций», - сказал Чаплыга.
По словам эксперта, главным принципом в выборах и преподношении альтернативы электорату является ненависть электората к предыдущему представителю власти, который занимал этот пост, потому что тогда народ будет голосовать фактически за альтернативу, а ментально просто против этого надоевшего кандидата.
«Вы примете нового выдвинутого вам кандидата как избавителя. Нет никаких рейтингов у альтернативно выдинутых, поэтому каждая новая выдвинутая вам власть по определению хуже предыдущей», - отметил Чаплыга.
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По мнению политолога, с каждыми выборами олигархам всё проще приводить низкокачественных кандидатов на выборы. Как сказал эксперт, круг можно разорвать, начав голосовать «за», а не «против».
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