Об этом в своем блоге на 112.ua пишет политолог Сергей Годный. Материал публикуется, как мнение. Редакция Politeka.net не несет ответственности и не проверяет данные, предоставленные и опубликованные сторонними информационными ресурсами.

Президент Владимир Зеленский записал видео о двух "горящих" вопросах повестки дня – пандемии коронавируса и энергетического кризиса.

Этот любимый вид коммуникации президента с украинцами интересен тем, что является ярким примером двойной политики "зеленой" власти.

Точнее, по словам Зеленского, никакого энергетического кризиса нет, а есть дезинформация, которую разгоняют "некоторые лживые каналы". Да, Зеленский заявил, что кризиса нет – и тут же сам себя опроверг, потому что, оказывается, есть "нехватка угля". Точнее, нехватки нет – а есть "вызов нехватки угля", но государство его "успешно преодолевает". И вот так вот у них все – с двойным дном.

"Нехватки не будет – кроме нашего украинского угля, будет 7 кораблей Panamax, которые уже направляются и прибудут в украинские порты в ближайшее время". СМИ уже уточнили, что 5 из 7 кораблей зафрахтованы ДТЭК Рината Ахметова – т. е. олигарх опять заработает на нас с вами.

Но самое главное - Зеленский во всеуслышание заявил, что мы не будем покупать уголь у сепаратистов. "Мы не покупаем уголь у сепаратистов".

А как же лозунг "Украина едина"? А как же минские соглашения, где есть пункт № 8 о полном восстановлении социально-экономических связей? А как же слова самого Зеленского в 2014 году, когда он приезжал на Донбасс и говорил, что "Россия и Украина – действительно братские народы"?!

Видео Зеленского – это яркий пример двуличия нынешней власти. Хотя почему только нынешней? Двуличие – это отличительная черта режима Порошенко. Поэтому это видео лишний раз подтверждает, что Зеленский – это просто "Порошенко № 2".

О двуличии. "Мы не будем покупать уголь у сепаратистов". И, как мы понимаем, минские соглашения тоже выполнять не будем. А как же "надо просто перестать стрелять"?

На публику говорим, что "не будем покупать уголь". А на деле через Трехстороннюю контактную группу предлагаем самопровозглашенной "ЛНР" обсудить вопросы закупки угля и электричества на неподконтрольной территории. Опять двойная игра.

На деле предлагаем покупать уголь и электроэнергию на неподконтрольном Донбассе. А на публику обвиняем в государственной измене Виктора Медведчука, предъявляя ему, будто он организовал закупки энергоресурсов в 2015 году, чтобы спасти Украину от замерзания. Снова двойные стандарты и двуличие.

Ребята, энергетический кризис уже бьет граблями по голове. Пока Зеленский записывает видео, где говорит, что энергетического кризиса нет, но при этом власть его "успешно преодолевает", премьер-министр Денис Шмыгаль дает команду тайно готовить и рассылать графики веерного отключения электричества по регионам Украины. Если вы собираетесь покупать уголь на Донбассе, тогда не смешите людей и аннулируйте обвинения против Медведчука. А если Донбасс – это Украина, тогда тем более какие могут быть обвинения из-за закупки украинского угля у украинских предприятий и на территории Украины в 2015 году.

В общем, власть ведет себя как в том классическом анекдоте о лицемерном поведении. Вы либо крестик снимите, либо… Ну, вы поняли!