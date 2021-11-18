Национальный публичный деятель Андрей Пелюховский рассказал, что у Украины есть все возможности развивать свое производство и быть конкурентоспособной в мире.

Об этом он рассказал в новом выпуске программы «А как на самом деле?» с блогером Мирославой Бобровской.

«Когда власть говорит, что у нас нет климата, чтобы к нам приходили инвесторы, она себя дискредитирует таким образом и показывает, что она глупа. Гипотетически, если мы находим инвестора, он приходит к нам, начинает что-то делать и зарабатывать, то почему мы не можем сделать то же самое? И этим мы уже даем понять, что он умнее нас. Ведь мы можем сделать то же самое на государственном уровне. И государство будет это контролировать», - сообщил он.

Пелюховский сказал, что запустить свое производство – это элементарно просто. Мы очень богатая страна и в этом наша неудача, считает он, потому что наш экономический рост невыгоден никому. Любое государство живет за счет экспорта продажи своего товара, подчеркнул он, Украина же экспортирует своего сырья меньше, чем покупаем импорта. И за счет этого у нас идет девальвация гривны, уверен он, поэтому нам надо переходить на импортозамещение.

«У нас все для этого есть: сырье, площади, куда не кинься – у нас все есть, и самое главное – у нас для этого есть специалисты. И как только мы перейдем на импортозамещение, то наши товары будут качественней и объемней. Мы сможем задавить конкурентов массой и ценой. Но, конечно же, кому это понравится, потому что все связано с экономикой и с большим бизнесом, а люди заложники этого бизнеса», - резюмировал он.

Как сообщала Politeka, Алексей Толкачев отметил, что работы начнут выполнять значительную часть нашей работы.

Также Politeka сообщала, что доктор педнаук заявил, что программисты — это украинская нефть, мы ее экспортируем по всему миру.