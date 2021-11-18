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Президент Украины Владимир Зеленский за два года успел наломать столько дров, что, перефразируя цитату из одного известного фильма, в ЗАГС украинцы его уже отвели, а теперь пора вести к прокурору. Ведь за все время пребывания его на посту главы государства люди не увидели ровным счетом ничего из того, что он обещал в своих предвыборных роликах. И именно поэтому рейтинг Зеленского уже на данный момент равен почти нулю. Честное слово, будь он человеком чести - то отправился бы в отставку по собственному желанию, дав возможность профессионалам спасти страну!

Судите сами: разве за два года у нас улучшилась экономическая ситуация? Есть рост промышленности? Сельского хозяйства? Может быть, кто-то, кроме "слуг народа" и близкого окружения гаранта, стал лучше жить? Нет, конечно. По всем фронтам - начиная от социалки, заканчивая макроэкономикой - полный провал. Новые энергичные ребята при власти не смогли ни наладить отношения с другими странами, и поэтому на Западе над нами просто смеются, а в Вашингтоне считают своими послушными куклами, ни внутри страны дать людям хотя бы надежду на то, что все изменится к лучшему. Единственное, что президент себе вешает на шею, как медаль, - это проект "Велике будівництво", давно прозванный в народе "Велике крадівництво" за миллиардные хищения.

Нет толку ни в чем: на Донбассе до сих пор гибнут люди, тысячи украинцев продолжают томиться в тюрьмах ОРДЛО, вопрос вакцинации населения от коронавируса провален до такой степени, что Зеленский пообещал аж тысячу гривен тем, кто все же решится привиться. Стыд. Просто стыд.

Что уж говорить о газе! Судя по тому, что говорят представители власти, - до сих пор непонятно, сколько именно новых нулей окажется в платежках украинцев, если вообще будет за что платить, ведь, по официальной информации, газа нам надолго не хватит. А значит, украинцы будут замерзать в своих темных домах, ведь света тоже не будет из-за веерных отключений. Те, кто не погибнет от коронавируса, замерзнут насмерть. На какое "прекрасное" будущее нас с вами обрекает нынешняя власть!

И это я не перечислила и десятой доли всех ошибок, а может, и преступной халатности нынешних чиновников с Банковой. Поэтому пока еще не стало совсем поздно - давайте вместе попросим Зеленского уйти по-хорошему, освободив место для настоящих профессионалов - той же оппозиции во главе с Виктором Медведчуком, которые неоднократно вытаскивали страну и не из такой ямы. Пока еще не поздно все исправить.

Полина Райтенко