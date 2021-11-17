Об этом пишет в своем блоге на сайте 112 политолог Игорь Вальский

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"В первую очередь нужно возвращать людей". Такими были слова президента Зеленского на инаугурации. "Пусть люди умирают в тюрьмах ОРДЛО". Такая установка у Зеленского спустя 2,5 года после вступления в должность. В 2019 году у украинцев появилась надежда на то, что новый президент приблизит мир на Донбассе и поможет нашим гражданам оказаться на родине. Спустя половину срока никаких надежд нет – одни разочарования и озлобленность. А человек, который действительно мог бы добиться мира и возврата всех пленных домой, Виктор Медведчук, сидит под домашним арестом по фальшивым обвинениям.

Если кто забыл, я напомню. Власти ОРДЛО решили отдать Украине в качестве жеста доброй воли четырех украинок, отбывающих сроки по серьезным обвинениям (работали против непризнанных республик). Женщинам нужно лечение, они умирают в тюрьмах. "ЛДНР" говорит – пусть Медведчук их заберет. Но у Зеленского, как только он слышит слово "Медведчук", сразу начинает глаз дергаться. А потому президент решил, что пусть Наталья Стеценко, Светлана Довгаль, Наталья Савченко и Екатерина Котенко и дальше сидят в тюрьме, лишь бы Медведчук их не возвращал.

А между тем три украинки в ОРДЛО ждут освобождения уже два года, еще одна – пять. Они уже в январе могли бы быть в Украине, если бы не личные интересы и амбиции Зеленского.

Потому что Зеленскому нечем крыть достижения Медведчука. У оппозиционера есть согласованный с Парижем, Берлином, Москвой, Луганском и Донецком мирный план, а у Зе-президента нет ни малейших идей, как закончить конфликт. С начала вооруженного конфликта на Донбассе благодаря Виктору Медведчуку из ОРДЛО домой вернулись 493 человека, а всего было освобождено политиком более полутора тысяч украинцев. А при Зеленском даже переговоров об обмене нет. Дошло до того, что в ОРДЛО прямо заявили – назначайте в ТКГ Медведчука, с ним хоть говорить можно, он человек слова.

Этого президент не хочет. Он готов лично перекрывать воздушные пути, чтобы Медведчук не добрался на место обмена, предъявлять ему госизмену, сажать под домашний арест. Все что угодно, лишь бы Медведчук ничего не сделал. И конечно, Зеленскому безразлична судьба пленных украинок.

Именно Зеленский виновен в том, что тяжелобольные женщины находятся за решеткой. А как же все эти заявления о человекоцентристской политике государства? Как же красивые слова о женщинах, которые звучали от Зеленского на 8 Марта? Это все чисто для красивых заголовков в СМИ?

Есть ли у президента хоть какой-то план для спасения украинок? Или он предлагает еще 10 лет ждать их освобождения, пока не закончатся их сроки? За это время Зеленский уже успешно выедет за пределы страны, так что смотреть женщинам в глаза не придется. Если они вообще выживут.

Когда Медведчук, понимая, что у власти никакого плана и в помине нет, призывает Зеленского опомниться и спасти украинок, что он получает в ответ? Государственный деятель, президент нашей страны позволяет себе заявить, что политика надо обменять на пленных украинцев. Вот что значит – комик у руля государства! Вот это уровень юмора! Просто обхохочешься! Вся Украина за животики держится!

Похоже, Зеленский кого угодно из нас поменял бы ради спасения себя любимого. Так может быть, нам лучше стоит обменять на своих граждан Зеленского – как человека, который предал интересы своего государства?