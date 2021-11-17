Партия «Держава» заявила о своей поддержке Остапу Стахиву, правозащитнику и председателю ГО «Рух за права людини», который 3 ноября этого года в Киеве организовал акцию против ограничительных мер.

Об этом рассказывается на официальном сайте партии.

Как отмечают представители партии, Остапа Стахива обвинили в том, что он призвал к свержению конституционного строя насильственным методом и захвату власти в государстве. «Обвинение выглядит нелепо», - подчеркивают они.

"Политическая партия «Держава» осуждает политически мотивированные репрессии против председателя общественной организации «Рух за права людини» Остапа Стахива», - подчеркнуто на сайте.

«Обращаем внимание комитета Верховной Рады по вопросам свободы слова и комитета по вопросам правоохранительной деятельности о недопустимости безосновательных арестов и обысков у правозащитников под надуманными предлогами с сомнительной доказательной базой», - сказано в публикации.

А поэтому партия «Держава» требует прекратить эти репрессии против правозащитников, даже несмотря на определенные различия в идеологии и противоречия с некоторыми лидерами ГО «Рух за права людини».

Как сообщала Politeka, партия "государство" провела протест против высоких тарифов и передала Кабмину заявление.

Также Politeka писала о том, что Василец рассказал, к чему может привести вступление Украины в военно-политические блоки.





