Представители партии «Держава» рассказали, что 16 ноября по их инициативе под Кабинетом Министров прошла акция протеста против роста тарифов.

Об этом они рассказали на своем официальном сайте.

Как сообщается в публикации, во время акции Дмитрий Василец, глава партии, потребовал у Кабинета Министров снизить тарифы ЖКХ. «Призвал немедленно сформировать «рабочую группу» по снижению тарифов ЖКХ, в которую войдут представители гражданского общества и профильные специалисты Кабинета Министров Украины», - сказано на сайте.

Кроме того, рассказывают представители партии, Василец указал на наличие экспертного экономического обоснования для снижения этих тарифов. «Чиновникам Кабинета Министров Украины будет предоставлена вся необходимая для снижения тарифов ЖКХ информация, с требованием публично объяснить, почему тарифы ЖКХ до сих пор не снижены», – подчеркивают они.

В публикации сообщено, что представитель Кабинета Министров, вышедший к участникам протеста, получил от партии заявление о создании «рабочей группы» и перечень кандидатов в нее.

Как сообщала Politeka, Василец рассказал о минусах рыночной экономики.

Также Politeka писала о том, что Василец заявил, что добыча украинского газа должна быть исключительно в руках государства.





