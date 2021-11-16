Политолог Михаил Чаплыга рассказал, кому сильнее всего не выгодна ситуация с мигрантами на границе Польши и Беларуси, а также заявил, что это спровоцировало дилемму в европейском обществе.
Об этом он рассказал в программе «Politeka online».
«Вся эта ситуация не выгодна Старой Европе, потому что они стали перед дилеммой, ведь у них сейчас кризис ценностей. У них все ценности номинированы в евро. Они циничны, прагматичны и рациональны», - подчеркнул Чаплыга.
По словам эксперта, Европа декларировала не материальные, а именно духовные и правовые ценности, а оказалось, что это в нынешних условиях не работает, ведь это вредит экономике.
«Наиболее проигравшей стороной являются неолиберальные ценности, которые они декларировали. Это кризис идентичности Западной Европы», - сказал эксперт.
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По мнению политолога, ситуация с мигрантами в основном наносит вред задекларированным правовым и духовным европейским ценностям, ведь она показывает, что в приоритете у европейцев не эти ценности, а именно прагматичность и циничность. Таким образом, по словам эксперта, европейцы имеют дилемму: поступить из прагматичности или исходя из своих ценностей?
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