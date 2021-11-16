Об этом пишет сайт 112 Украина. Публикуем материал без комментариев и ремарок. Редакция не несет ответственности и не проверяет данные, полученные и опубликованные сторонними информационными ресурсами.





В партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" немало профессионалов высокого уровня, среди них и председатель Политсовета партии Виктор Медведчук. Потому в политсиле сделают все, чтобы в рамках правового поля доказать, что власть занимается политическим преследованием, а все обвинения, выдвинутые против оппозиционного политика, совершенно абсурдны. Об этом заявил народный депутат от ОПЗЖ Александр Колтунович в программе "Голос народа" в эфире телеканала UkrLive.

Парламентарий подчеркнул, что действующая власть во главе с президентом Владимиром Зеленским боится конкуренции в лице Виктора Медведчука и партии ОПЗЖ в целом.

"По Виктору Медведчуку мы будем идти до конца, будем бороться. Мы обязательно победим и в правовом поле докажем, что Зеленский занимается политическим преследованием, фабрикует уголовные дела. Я слышал эту бездоказательную базу, абсурд, который несли прокуроры, и позицию адвокатов. Власть это делает потому, что мы реальная оппозиционная партия, у нас есть альтернативные мощные законы и, главное, за нами люди", – сказал Колтунович.

Народный депутат напомнил, что преследование оппозиции началось, когда перед местными выборами оппозиционная политсила заняла лидирующие позиции во всех электоральных рейтингах.

"Когда мы ровно год назад вышли на первое место в электоральных рейтингах, нас стали давить. Мы победили в шести регионах на местных выборах, еще в трех мы были вторыми. Мы молодая новая партия, и мы будем бороться", – подчеркнул Колтунович и добавил, что в ОПЗЖ собралась действительно мощная антикризисная команда профессионалов, среди которых и Виктор Медведчук.