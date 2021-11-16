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Президент Украины Владимир Зеленский вместе со своей веселой командой бывших "квартальцев" за два года окончательно угробил не только свой рейтинг, но и страну. Впервые за много лет мы оказались перед прямой угрозой веерных отключений электроэнергии, а газа в хранилищах осталось столько, что будет чудом, если мы дотянем до нового года. И это лишь одна из целого вороха проблем, которые создали некомпетентные люди, управляющие нашим государством. В этой связи становится очевидным то, что спасти Украину и нас с вами сможет только лидер оппозиции Виктор Медведчук.

Для сомневающихся я постараюсь объяснить максимально простым языком, почему именно оппозиционный политик способен разгрести авгиевы конюшни "зеленой" команды.

Первое. Медведчук - политик с колоссальным опытом. Он имеет огромное уважение и авторитет за рубежом - как на Западе, так и на Востоке. А это значит, что с ним на равных разговаривают главы государств и ведущие европейские политики. Соответственно, благодаря этому именно Медведчук сможет добиться наилучших условий для Украины, будь то финансовые или экономические вопросы.

Второе. Лидер оппозиции несмотря на колоссальный прессинг нынешней власти уже сделал для страны больше полезного, чем Зеленский. К примеру, он еще год назад добился скидки на газ в размере 25%, благодаря чему мы платили бы за газ всего лишь 175 долл. вместо 1000. Соответственно, стране удалось бы избежать подорожания всего - начиная от продуктов питания, заканчивая топливом и промтоварами. И никто не беспокоился бы об угрозе веерных отключений электричества, нехватке голубого топлива и перспективе замерзнуть зимой. Ведь и угроз бы таких попросту не существовало бы!

Третье. Медведчука вся Европа знает как исключительно эффективного переговорщика, благодаря которому из плена ОРДЛО были освобождены сотни украинцев. А его план по мирному возврату Донбасса с восторгом приняли все - и в Париже, и Берлине, и Москве. Соответственно, если бы официальный Киев унял свою гордыню, пристав на план оппозиционера, то Донбасс уже давно жил бы под мирным небом.

Четвертое. Когда в мире только началась пандемия коронавируса и за вакцину дрались ведущие страны, Медведчук смог договориться о первоочередных поставках качественного препарата в Украину. Более того, нам даже готовы были предоставить технологии по производству вакцин от коронавируса! И с апреля украинцы прививались бы своим качественным и проверенным препаратом. А значит, многих сотен смертей и тысяч заболеваний удалось бы избежать.

Пятое. Медведчук несмотря на колоссальные репрессии со стороны власти продолжает отстаивать наши с вами интересы. Несмотря на все угрозы он не сломался, не испугался и не сбежал из страны, как рассчитывал Зеленский. Он продолжает отстаивать свою правду в судах, причем с успехом, ведь наскоро состряпанные "дела" против него разваливаются на глазах.

Надеюсь, этого будет достаточно, чтобы убедить тех, кто сомневался в способности Медведчука вытащить страну из той ямы, в которую загнал ее, вместе со своим рейтингом, "рубаха-парень" из народа Зеленский.

Игорь Вальский