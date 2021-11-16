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Медийная тусовка, из назначенных олигархами правильных политиков и экспертов по всем вопросам, обсуждает различные мелочные темы, кроме государственного и местных бюджетов-2022.

Оно и понятно, потому что зачем налогоплательщикам знать как их слуги, не только из партии слуг, тайно и по-справедливости делят бюджетные, то есть народные средства.

Удивляет наглость чиновников, которые в очередной ководный и военный год для Украины, вообще не обсуждают необходимость оптимизации расходов на свое содержание. В министерствах, скажем юстиции, аж 9 заместителей министра, у председателей ОГА по 5-7, у городских голов от 14, как в Киеве, до 9 - по многим областным центрам. Для понимания, один такой начальник-это минимум два человека, обеспечивающих его деятельность и одно служебное авто. Напомню, что во времена предыдущих кризисных периодов действовало четкое ограничение по финансированию не более 3 заместителей должностных лиц всех уровней.

Почему и сейчас так не сделать?

О миллиардное увеличение расходов на Генпрокуратуру и СБУ, почти 2-х миллиардное Государственное управление по охране слуг народа в 2022 году Вы уже знаете, но никто не анализирует бюджетов министерств, ведомств и местных властей.

Чего там только не предусмотрели для своего пиара чиновники:

- средства на свои медиа, для примера Киевская городская власть планирует более 200 млн. грн в год, Винницкая более 20 млн... .

В целом по стране на чиновничьи медиа - не менее миллиарда;

- средства на социологию и рекламу, потому что надо же готовиться к выборам на деньги граждан;

- средства на вечное информационное обеспечение (очередные реконструкции сайтов, обновление и создание страниц в социальных сетях...), одним словом на пиар с откатом для братских структур;

- средства на организацию концертов, дней городов..., где на деньги налогоплательщиков славят местных вождей и их партии;

- финансирование строительства очередных фонтанов и модных современных арт-экспериментов…

На такие расходы в условиях бюджета выживания для людей должен быть введен мораторий.

Шоу, фонтаны, концерты, арт-эксперименты ...за свои и благотворительные средства!

О деньгах для парламенских партий уже даже стыдно говорить.

Социальные сети забиты «фейсбук-мордами» партийных вождей на правах рекламы, скрытая и прямая реклама на телевидении и на бігмордах - и все это на средства граждан. В 2022 году депутаты всех парламентских партий радостью поддерживают для рекламы своих вождей выделения почти 886 миллионов наших гривен?!

Также в 2022 году трудно представить десятки тысяч благодарных читателей, на которые рассчитаны "Голос Украины" на почти 30 миллионов и "Урядовый курьер" зв 12 миллионов?!

Про такие мелочи, как 102 миллиона для Академии правовых наук с академиками Медведчуком, Киваловым, Литвином, Стефанчуком... молчу, потому что к ЗЕ-власти ее деятельность стоила лишь 44 миллиона…

На фоне этого дерибана наших миллиардов на пиар чиновников этой зимой будут, надеюсь хотя бы временно, закрываться учреждения образования, культуры, спорта, потому что в бюджетах не хватает средств на их отопление?!

Именно поэтому и подготовка окончательной версии бюджетов - 2022-тайна для народа, потому что формируется он не для него, а для чиновников, политиков и олигархов, которые их содержат!