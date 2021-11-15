Об этом пишет Иван Немов, передает издание 112.

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Обстановка в энергетике продолжает ухудшаться — запасы угля опустились до критических отметок и продолжают предательски сокращаться. В регионах уже пошли веерные отключения. Между тем температура за бортом с каждым днём всё ниже и вынуждает расходовать всё больше топлива. Очевидного выхода из положения нет. Но интересно здесь то, что Офис президента загнал себя в тупик руками собственных бездарных "гроссмейстеров".

Запасы угля на складах ТЭС составляют 479 тыс. т при ноябрьской норме в 2,9 млн т. Как недавно выразилась депутат от соросовской партии "Голос", власти просто забыли создать угольные запасы, мол, с кем не бывает. Это многое бы объяснило, потому что ситуация с нехваткой угля тянется ещё с прошлого года и уже тогда вопрос требовал от Офиса серьёзных действий. Однако там решили, что вся эта угольная пыль — не уровень прогрессивного европейского президента Зеленского. Вопрос был спущен на премьера Шмыгаля. А отдать такой вопрос креатуре "угольного короля" Рината Ахметова — всё равно, что стадо овец доверить волкам. Разумеется, Ахметов вместо обеспечения энергетической безопасности решил сыграть по-крупному за спиной у бестолкового Зе и его бездарной команды.

Сам же Зеленский и его офисные стратеги в этом году решили сосредоточиться на двух главных вопросах: во внутренней политике — это тема деолигархизации. К слову, через неё Зе рассчитывал достать Ахметова в угольных делах, если это потребуется. Во внешней политике ОП с ранней вёсны и до конца лета педалировал тему сохранения Зеленского на второй срок. Ермак даже ездил для неформальных встреч с американскими конгрессменами, чтобы выведать, готовит ли Вашингтон ярлык на княжение Зе.

И второе на внешнем контуре — это тема сопротивления "Северному потоку - 2". Весной Зеленский пошёл в атаку на Россию, не успев при этом создать газовый резерв. А что такое газ для энергетики? Если мало угля, то украинские ТЭС переходят на сжигание газа. Именно за счёт голубого топлива Киев пережил прошлую зиму, несмотря на дефицит угля. Однако в этом году "Нафтогаз" под руководством Витренко был занят аппаратной борьбой с соросятами. Витренковцы скинули Коболева, которого когда-то лоббировал сам Джо Байден, а затем вышвырнули из набсовета всех иностранцев. Поэтому подготовкой к холодам заниматься было некогда. С углём — аналогичная история. Зеленский предоставил этот вопрос Минэнерго, а ведомство за откаты передало тему на откуп Ахметову.

Причём самое интересное, что эта ситуация складывалась на протяжении больше полугода и прошла несколько поворотных точек, когда можно было что-то исправить, но зеленцы их благополучно прошляпили. Летом Ахметов, разогнавший закупочные цены на уголь снижением поставок со стороны "ДТЭК Трейдинг", таки довёл до ручки энергетику, когда ТЭС отказались производить электричество из-за роста себестоимости киловатта выше установленного тарифа. Было понятно, что это диверсия, и она сработала. Однако Зе тогда вовсю занимался подготовкой к визиту в Вашингтон. По слухам, президент тогда отмахнулся от донесений аналитиков, сказав, что по приезду из США Офис договорится с Ахметовым, и не надо морочить президенту голову всякой ерундой. В Америке Зе готовился обсуждать совместные космические программы с НАСА, а тут тленный уголь какой-то.

Однако договориться не получилось. Незаменимый в угольных делах Ринат пошёл войной на Офис, выкатив большой пакет требований к Зе, включая поблажки по антиолигархическому закону. А кроме яркого напоминания Ахметова о том, кто владеет "рубильником" от украинской энергосистемы, подоспел ещё и энергетический кризис, когда и при желании угля не достанешь.

Что сделали в Офисе президента в ответ на эти вызовы? Правильно, решили-таки допилить сук, на котором сидели. Пока запасы угля таяли на глазах, в Киеве решили "добить" Виктора Медведчука, которого ранее обложили санкциями СНБО и начали отжимать его нефтяной бизнес. А в октябре власти завели в отношении политика так называемое угольное дело. Медведчук обвинялся в организации поставок угля из "ДНР" и "ЛНР", контракты с которыми через посреднические структуры заключала, в том числе, государственная "Центрэнерго". Для Киева это большая зрада, если, конечно, не посмотреть на ситуацию под другим углом. Парадокс в том, что именно схема Медведчука спасла Украину от замерзания в 2014-2016 годах, когда привезённый уголь из ЮАР и США отказывался гореть на украинских ТЭС. Приходилось его смешивать с донецким антрацитом, чтобы добиться нормального горения.

И в условиях противостояния с Ахметовым только прослойка вроде тайных фирм Медведчука могла стать для Киева альтернативным каналом поставок донецкого, а также российского угля. Однако его арест вкупе со срывом прочих пунктов российско-украинской повестки, которую в Кремле терпеливо не списывали в утиль, привели к ноябрьскому решению о запрете на экспорт угля из России. Теперь топливо не поедет в сторону "незалежной" — ни через Медведчука, ни через Ахметова, и даже из Казахстана транзитом через РФ уголь тоже не доедет до украинских энергетиков.

Близорукая политика Офиса привела к тому, что Зеленский в угольном вопросе остался один на один с Ахметовым и его империей. Только от "ДТЭК" теперь зависит, получат ли ТЭС, в том числе государственные, заветное топливо. Или же уйдут на простой, погружая страну в кромешную тьму. Но и сами ахметовцы в непростом положении. Из-за дефицита угля на мировых рынках до Украины никак не доедет уголь из США и ЮАР. О нём периодически напоминает глава Минэнерго Герман Галущенко. Он заявляет, что в страну едет пара миллионов тонн угля. Однако этот разговор ведётся ещё с сентября. По нашей информации, в ЮАР украинцам удалось законтрактовать лишь крохи, ибо весь объём давно ушёл в Китай. Не говоря опять же о низкой теплотворности заморских углей. Между тем нехватка гораздо больше, чем заявленные 2 млн, и составляет 4-6 млн т до конца отопительного сезона. Достать такие объёмы в считанные недели, когда придут морозы, практически невозможно.

Таков закономерный результат прихода к власти схемщиков и решал, которые не понимают, как функционирует энергетика, и занимаются только личными вопросами, игнорируя глобальные тенденции. Между тем, согласно инсайдам из Офиса президента, энергетический хаос и последующие социальные протесты могут опустить рейтинги властей до 10%.