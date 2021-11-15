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Европейские правозащитники, политики и медиа поддерживают лидера оппозиции Виктора Медведчука. За то, что дело вышло за рамки правового поля и угрожает правам человека, европейские правозащитники присоединяются к команде адвокатов главы политсовета "Оппозиционной платформы - За жизнь", народного депутата Виктора Медведчука, говорится в сюжете телеканала "Первый Независимый".

Журналисты отмечают, что кампания президента Владимира Зеленского с преследования лидера оппозиции Виктора Медведчука стала настолько резонансной, что на его защиту становятся европейские адвокаты. К команде защитников Медведчука присоединился Бертран Мальмендье.

"Мы видим авторитарный тоталитаризм в политической системе Украины. Это нас волнует. Мы будем изучать насколько целесообразным является уголовное производство, начатое против Виктора Медведчук. И настолько это соответствует Конституции Европейского союза. Также будем сотрудничать с общественными организациями и представлять Виктора Медведчука на европейской арене, в частности в Европейском суде по правам человека... Европейский союз не может одновременно наказывать Россию за дело навального и не замечать, что происходит с Виктором Медведчуком. Мы сотрудничаем с коллегами из Великобритании... чтобы изучить дело Виктора Медведчука", - отметил юрист.

Журналисты напоминают, что фактически ежедневно мировые издания, такие как Bloomberg, France Presse, Forbes, Euronews и тысячи других медиа пишут о том, что украинская власть преступила закон и направляет все ресурсы на репрессии против лидера оппозиции Виктора Медведчука.

Украина расширила список обвинений в отношении Виктора Медведчука. Сам же Медведчук отвергает эти обвинения и называет их политическими репрессиями. Форбс напоминает, что Зеленский стал президентом благодаря обещаниям побороть коррупцию в стране. Но до сих пор ни одного чиновника и преступника даже не осудили. Forbes пишет, что преследованием Медведчука Зеленский пытается отвлечь внимание от неспособности преодолеть коррупцию. Издание предупреждает, что бывший актер, а ныне президент стремится укрепить свою власть исключительно путем расправы с политическими оппонентами. А именно председателем политсовета "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктором Медведчуком. В то же время журналисты издания предупреждают, что причастность Зеленского к офошорам будет иметь негативные последствия для Украины. Мировые сми раскрыли не только офошоры Зеленского, но и его попытку скрыть собственную коррупцию за репрессиями против оппозиции", - говорится в сюжете.

Авторы публикации добавляют, что испанское издание La Razón считает, что единственным успехом Зеленского является усиление диктатуры в Украине. А сам Зеленский все чаще демонстрирует признаки диктаторского управления страной. Издание отмечает, что такие действия Зеленского вызывают беспокойство у европейской общественности.

Европейские политики, по словам журналистов, не доверяют Зеленскому и официальным заявлениям контролируемых им органов. Поэтому самостоятельно посещают и встречаются с лидером оппозиции Виктором Медведчуком. В частности член Европарламента от Германии Максимилан Кра вместе с коллегами Петром Быстронем и Ульрихом Зингером из Бундестага и баварского Ландтага дали оценку ситуации в Украине.

"Украина - прекрасная страна, которой правят грабители. Сейчас это самое большое препятствие для нормализации отношений с Россией... ЕС и США финансируют репрессивный, коррумпированный режим и его войну. Украине необходима новая политика! - написал в "Фейсбуке" евродепутат. Это доказывает, что Зеленскому не удалось скрыть репрессии", - отметил Кра.

И то же время, по словам журналистов, дело в отношении Виктора Медведчука ведется вне правового поля.

"Это несоблюдение норм закона, нарушение правовых процедур, тотальная фальсификация материалов уголовного дела. Защита Виктора Медведчука подал несколько исков в Европейский суд по правам человека. По словам адвокатов, дело "Медведчук против Украины в ЕСПЧ имеет все шансы на успех", - говорится в сюжете.

"Мы видим большие шансы на успех в данном деле Медведчука. Вы наверняка помните как смелые украинские журналисты в 2019 году уже нашли документы, которые были названы т. н. планом. И этот план состоял в том, чтобы уничтожить политическую оппозицию в этой стране", - рассказал адвокат оппозиционного политика.

Кампания Зеленского против Виктора Медведчука за восемь месяцев нанесла сокрушительный удар по международной репутации Украины, а мировые СМИ и политики называют Украину тоталитарным и коррумпированным государством, президентом которой является диктатор, резюмируют авторы сюжета.