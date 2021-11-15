Партия «Держава» вместе с общественными организациями 16 ноября в 10:00 в Киеве под Кабинетом Министров Украиныпроведет митинг за снижение тарифов ЖКХ.

Об этом сказанона официальном сайте партии.

«Народ Украины уже давно требует от власти снижения тарифов на газ, электроэнергию и тепло, а правительство отвечает только темными схемами обворовывания украинского народа через постоянное повышение цен под любым предлогом. Последний такой предлог – это полностью необоснованное «повышение цены за транспортировку газа», - отмечено на сайте.

В публикации сказано, что украинцам правительство рассказывает о стремлении в Европу, но на самом деле народ вместо европейских зарплат получает только европейские цены, и тарифы в том числе, и стремится к переезду из Украины, потому что жизненные условия становятся невыносимыми.

«Мы требуем создание рабочей группы по вопросу снижения тарифов ЖКХ, куда войдут представители гражданского общества и профильные представители власти, для выработки экономически обоснованного и быстрого решения по снижению тарифов. Профильным чиновникам в рамках «рабочей группы» мы предоставим экономическое обоснование для снижения тарифов, ликвидировав схемы обворовывания украинского народа. Деятельность нашей рабочей группы будет максимально публична и открыта», - сказано в публикации.

Как отмечено на сайте, партия «Держава» вместе с общественными организациями проведет 16 ноября в 10:00 митинг в Киеве под стенами Кабинета Министров Украины по адресу улица Михаила Грушевского 12/2.

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