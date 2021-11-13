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В руках президента Украины Владимира Зеленского сконцентрирована и законодательная, и исполнительная, и судебная власть. И все это - он использует против председателя политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", народного депутата Виктора Медведчука. Об этом во время пресс-конференции заявил ​​адвокат оппозиционного политика Камиль Кирпичев.

"Сегодня в руках президента Зеленского сконцентрированы все три ветки власти: и судебная, и исполнительная, и законодательная. Как он эту власть свою широкую использует, мы все это видим на примере дела, открытого в отношении нашего подзащитного, одного из лидеров оппозиции Украины Виктора Владимировича Медведчука", - отметил он, добавляя, что фактически последнее базируется в основном на доказательствах полученных не только незаконным путем, но и неизвестного происхождения.

Так, по словам адвоката, основным доказательством правоохранительных органов являются пленки, которые крутили журналисты по команде и под руководством Дениса Бигуса, и те же пленки используются в уголовном производстве, открытом в отношении Виктора Медведчука.

"Эти пленки были записаны непонятно кем, примерно, в 2014-2015 году. Возможно, на них есть определённые эпизоды, где присутствуют разговоры Виктора Владимировича, но эти пленки смонтированы. Монтаж пленок установлен, как экспертизами в Украине, так и за ее пределами, в частности экспертизы мы проводили в Британии. Позже мы их предъявим все прокурору и суду", - отметил Кирпичев.

Отметим, ранее ведущий европейский адвокат Бертран Мальменьдье присоединился к команде правовой защиты председателя политсовета "Оппозиционной платформы - За жизнь", народного депутата Виктора Медведчука. Он отметил, что подписал договор о правовой защите лидера оппозиции. Также адвокат дал свою оценку событиям, происходящим вокруг Медведчука и в Украине в целом.

Напомним, доктор юридических наук Бертран Мальменьдье изучал право, медицину и философию в Лионе, Женеве и Берлине и в 2000 г. защитил докторскую диссертацию в области истории публичного права. После длительного периода исследовательской и учебной работы в Институте политологии, государственного и административного права свободного университета Берлина (проф. д-р Граф фон Песталоцца) в 1997 году получил статус адвоката и в 2002 году основал собственное Адвокатское бюро.

Ранее член Европарламента от Германии, который входит в подкомитет по вопросам прав человека, доктор Максимилиан Кра заявил, что арест председателя политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", народного депутата Виктора Медведчука, закрытие телеканалов по указанию президента Владимира Зеленского на фоне коррупции и олигархического правления – противоречит европейским стандартам и политике.

Как сообщалось, 12 октября Печерский районный суд принял решение о мере пресечения в виде домашнего ареста Медведчуку по новому подозрению до 7 декабря. Сам Медведчук заявил, что продолжит борьбу с нынешней властью вне зависимости от того, насколько усилятся репрессии в отношении его. Он подчеркнул, что вместе с "Оппозиционной платформой - За жизнь" будут продолжать защищать интересы украинского народа.

"Прокуроры пусть не волнуются. Все взял, ко всему готов, все буду делать, как будет установлено законом, но при этом буду дальше продолжать бороться с этой властью, так, как и боролся. Собственно говоря, так, как борется и будет продолжать бороться партия", - подчеркнул Медведчук.

8 октября Генеральная прокуратура и Служба безопасности Украины объявили Виктору Медведчуку новое подозрение. Новые обвинения касались поставок топлива из неконтролируемых территорий Донецкой и Луганской областей в 2014 году.

20 февраля президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решения Совета нацбезопасности и обороны ввести санкции против 8 человек - среди них председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук и его жена Оксана Марченко.