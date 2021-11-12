Доктор юридических наук, адвокат из Германии Бертран Мальменьдье присоединился к команде защиты народного депутата Украины, председателя политсовета партии ОПЗЖ Виктора Медведчука и на пресс-конференции в Киеве рассказал о своих задачах и ожиданиях от процесса.





Об этом сообщается на сайте 112 Украина. Материал публикуется как мнение. Редакция может не соглашаться с мнением автора. Публикуем материал без комментариев и ремарок. Редакция не несет ответственности и не проверяет данные, полученные и опубликованные сторонними информационными ресурсами.



Я адвокат, который в первую очередь ведет свою деятельность в Германии, Берлине, с 1997 года. У меня есть и опыт работы с конституционными правами и законами. Я также подписал договор о помощи господину Медведчуку вчера, и я также присоединился к команде защитников господина Медведчука, которые сидят слева от меня.

Конечно, я уважаю суверенитет Украины и ту справедливость, которая должна быть, поэтому мы не будем глубоко и подробно углубляться в детали процедуры, но я, конечно же, буду следить, как соблюдаются буквы закона и права в Украине. То, что мы сейчас видим, - это авторитарный тоталитаризм, который мы наблюдаем в политической системе Украины. Это нас волнует.

Мы будем изучать, насколько целесообразно то уголовное производство, начатое против Медведчука, и насколько это все соответствует ЕС и букве европейского закона. Мы также будем сотрудничать с общественными организациями и представлять Медведчука на европейской арене и, в частности, в Европейском суде по правам человека.

Как вы знаете, Украина ратифицировала Европейскую конвенцию по правам человека, в частности 14-ю статью, и поэтому, конечно, страна должна придерживаться того, что она написала. К сожалению, мы сейчас наблюдаем обратное. Именно позиция ЕС очень необходима сейчас здесь. ЕС не может наказывать Россию из-за дела Навального и в то же время не видеть, что происходит с господином Медведчуком.

Мы также сотрудничаем с коллегами из Соединенного Королевства и ЕС для того, чтобы подробнее изучить это дело. Наша цель - глубже изучить ситуацию с помощью европейских специалистов, чтобы понять, на самом ли деле происходит нарушение прав в Украине.

Как вы знаете, защита господина Медведчука уже направила две апелляции в ЕСПЧ. Они были приняты. И мы видим большие шансы на успех в данном деле. Вы наверняка помните, как смелые украинские журналисты в 2019 году уже нашли документы, которые были названы так называемым планом. И этот план состоял в том, чтобы уничтожить политическую оппозицию в этой стране. С точки зрения европейского законодательства мы не можем принять обычные новости за правду и проверить их.

Мы также знаем, что госпожа Меркель предложила господину Медведчуку присоединиться к контактной группе по разрешению конфликтной ситуации на Донбассе еще в 2014 году. И это происходило с согласия господина Порошенко. И сегодня мы видим, как прокуроры обвиняют господина Медведчука в том, что он участвовал в этой контактной группе. Поэтому я спрашиваю, может, госпожа Меркель хотела определенной террористической деятельности от господина Медведчука, когда предлагала ему это? Мы также видим, как были приняты определенные политические решения, которые не имеют глубокой почвы и были неразумными.

Если Украина хочет стать частью европейской семьи, она должна разделять европейские ценности, к которым стремится. Вот почему мы должны поддерживать и всячески помогать Украине на этом пути, если она действительно этого хочет. И именно ситуация господина Медведчука является тем же примером, где мы можем поддерживать и помочь Украине в этом.

Бертран Мальменьдьє

Доктор юридических наук, Берлин