Об этом пишет журналист Дмитрий Джангиров на сайте 112 Украина. Материал публикуется как мнение. Редакция может не соглашаться с мнением автора. Публикуем материал без комментариев и ремарок. Редакция не несет ответственности и не проверяет данные, полученные и опубликованные сторонними информационными ресурсами.



История о переговорах официального Киева с представителями ОРДЛО о поставках угля имеет сразу несколько последствий. Так политический публицист Дмитрий Джангиров прокомментировал у себя в Facebook информацию о том, что украинская делегация в Трехсторонней контактной группе предложила представителям ОРДЛО обсудить вопрос о поставках угля, чтобы не допустить сбоя в работе Луганской ТЭС.

Джангиров обратил внимание, что украинская делегация фактически признала, что обращалась к представителям ОРДЛО относительно закупок угля на неподконтрольном Донбассе.

«Оговоримся сразу – «опровержение» украинской части минской ТКГ не может быть «засчитано»: в заявлении признается, что существует проблема с обеспечением углем Луганской ТЭЦ (находится на подконтрольной территории), и, мол, ее нужно решать ради украинских граждан, в т. ч. находящихся на неподконтрольной территории. При этом указывается, что обращение было к российской стороне, а не к представителям неподконтрольных территорий», – пояснил публицист.

«Однако все прекрасно понимают, что если такие договоренности будут достигнуты (пусть даже в отношении одной только Луганской ТЭЦ, хотя, скорее всего, это уже создаст необходимый прецедент), то второй стороной будет некое юридическое лицо с неподконтрольной территории. А вот это уж точно – «зрада зрадная!» Напомним, что до 2017 года, когда осуществлялись закупки угля с территории самопровозглашенных республик, сделки формально заключались между украинскими компаниями. Но, сейчас «сохранить лицо» уже не получится», – констатировал автор.

В связи с этим Джангиров напомнил, что сегодня власть «шьет» обвинение в государственной измене Виктору Медведчуку, хотя в 2015 году СБУ официально назначила его специальным переговорщиком от Украины.

«А теперь – об ином аспекте, условно говоря – «морально-правовом». Прокуроры с подачи Банковой «шьют» госизмену оппозиционному лидеру Виктору Медведчуку – за переговоры о закупке угля на неподконтрольных территориях в 2015 году. При том, что мандат на ведение таких переговоров ему дал тогдашний Президент Украины. В открытом доступе есть скан распоряжения главы СБУ Валентина Наливайченко о назначении Медведчука спецпредставителем Украины в Трехсторонней контактной группе», – отметил публицист.

При этом, как аргументировал Джангиров, украинская власть делает то же самое, за что выдвигает обвинения Медведчуку.

«А не кажется ли Вам, что нынешний официальный Киев занимается тем же самым? В смысле – государственной изменой, если исходить из позиции прокуратуры по относительно Медведчука», – задался вопросом публицист.

«Разумеется, на такие случаи имеется универсальный ответ «вы не понимаете, это – другое!» Но, во-первых, мы все понимаем, в том числе. И во-вторых, «другое» – это фамилии президентов и уполномоченных ими лиц», – иронически написал публицист.

В связи с этим, пришел к выводу Джангиров, власть должна снять все обвинения в адрес Медведчука, а еще лучше – наградить орденом оппозиционного политика.

«Конечно же, можно посмотреть на ситуацию и с другой стороны: если нынешние переговоры о возможных поставках угля с неподконтрольных территорий законны, то и историю с обвинениями в адрес Медведчука нужно закрыть. А еще лучше – наградить орденом, так как он – в отличие от нынешних – договаривался о de jure законной сделке», – заключил политический публицист Дмитрий Джангиров.