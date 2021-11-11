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Если украинская делегация в ТКГ подтвердила, что обратилась к сепаратистам с просьбой о поставках угля, тогда украинская власть должна наградить главу политсовета «Оппозиционной платформы – За жизнь» Виктора Медведчука, который в 2015 году не допустил, как выразилась украинская делегация в ТКГ, «ухудшения положения граждан по обе стороны линии разграничения». Так политический обозреватель Алексей Куракин прокомментировал новость о том, что украинская делегация в Трехсторонней контактной группе в Минске обратилась к ОРДЛО с просьбой наладить поставки угля на Луганскую ТЭС, поскольку энергоресурса осталось всего на месяц.

«…украинская делегация в Минской контактной группе по факту подтвердила, что обращалась к ОРДЛО с просьбой решить проблему с поставкой угля на ТЭС. Хотя на словах они утверждают, что якобы украинская делегация не просила поставок угля, а …переживала за граждан по обе стороны линии разграничения, которые рискуют замерзнуть без угля с неподконтрольного Донбасса. Действительно, ситуация критическая, потому что угля на Луганской ТЭС осталось на месяц с небольшим. Что дальше? Всей Луганской области в декабре готовиться к смерти от холода?» – задал вопрос журналист.

В связи с этим Алексей Куракин напомнил, что зимой 2014–2015 годов была практически аналогичная история, но тогда ситуацию спас Виктор Медведчук.

«И тогда, благодаря переговорам в гуманитарной подгруппе ТКГ украинское предприятие «Укринтеренерго» смогло спокойно закупить уголь у зарегистрированных в Киеве украинских предприятий «Шахта имени Киселева» (город Донецк) и «Луганскуголь» (город Луганск). Кстати – с проводкой денег через украинский «Укрэксимбанк»!» – напомнил автор.

«Но в то время в состав гуманитарной подгруппы входил Виктор Медведчук – распоряжение о его назначении 20 января 2015 года подписал глава СБУ Валентин Наливайченко», – подчеркнул журналист.

Но тогда, аргументировал Куракин, власть должна снять все обвинения против Медведчука, а также наградить оппозиционного политика.

«Причем украинская власть во главе с Зеленским сегодня предъявляют ему «государственную измену» и «финансирование терроризма» – за то, что Медведчук якобы организовал легальные поставки угля с неподконтрольных Киеву территорий.

Что же это получается? Выходит, что СБУ, Генеральная прокуратура и прочие правоохранительные органы должны немедленно, сию минуту задержать всех участников украинской ТКГ и учинить строгое расследование?» – пояснил журналист.

Ведь, как отметил Куракин, зимой 2014–2015 годов именно Медведчук не допустил, говоря словами украинской делегации, «ухудшения положения граждан по обе стороны линии разграничения».

«Или… украинская Фемида должна еще вчера снять все обвинения с Медведчука, а правительство – наградить оппозиционного политика! Потому как в 2015 году Медведчук, официально действуя в гуманитарной подгруппе ТКГ, не допустил – еще раз цитирую украинскую делегацию в ТКГ – «ухудшения положения граждан по обе стороны линии разграничения», – констатировал журналист.

«Уважаемое руководство! Вы там определитесь побыстрей: где «белое», а где «черное»! А то, пока вы будете кивать на российскую пропаганду – которая как-то не так вас поняла и все исказила… люди замерзнут!» – призвал политический обозреватель Алексей Куракин.