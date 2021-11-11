Общественный деятель Андрей Пелюховский рассказал, что серьезнейшая мировая проблема – это переизбыток населения.



Об этом он рассказал в новом выпуске программы «Субъективно с Андреем Пелюховским» с ведущей Викторией Панченко.

«Глобальная проблема – это преизбыток населения, люди становятся ненужными, и это меня пугает. Ни один политолог и ни один политик сейчас не говорит об этой глобальной проблеме. Ведь за последние двадцать лет информационные технологии настолько шагнули вперед, что промышленность взлетела. Если раньше, чтобы обслуживать какую-то производственную линию, нужно было десять человек, то сейчас это делает один операционист», - подчеркнул он.

Пелюховский сказал, что возникает серьезный вопрос: куда девать людей? Люди не машина, которую можно выключить и забыть, считает он, никто об этом не думает. Оптимизация производства – это правильно и хорошо вместе с сокращением ручного труда, уверен он, ведь человек – царь природы, значит пускай отдыхает, но кто его тогда кормить будет? И после таких размышлений многое начинает вязаться, сообщил он, и почему никто не озвучивает это на телевизионных эфирах?





Как сообщала Politeka, со слов Алексея Толкачева, что роботы начнут выполнять значительную часть нашей работы.

Также Politeka сообщала, что Пелюховский заявил, что импорт, который заходит в Украину, сделан из нашего сырья.