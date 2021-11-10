Советник замглавы КГГА Алексей Тихонов прокомментировал проблему дефицита электроэнергии и объяснил, почему считает политику правительства по ночному тарифу недальновидной.

Об этом он рассказал в интервью изданию Kyiv.Press.

Он отметил, что хорошо разбирается в этой области, поскольку по образованию является теплоэнергетиком, а его отец – бывший работник АЭС в прошлом. «Меня больше беспокоит не тепло, а электроэнергия. У нас огромное количество электричества производится на газе и угле», – говорит Тихонов.

Он отметил, что довольно часто в медиа пишут о том, что у нас много электроэнергии и торгуем ею. Однако особенность, по его словам, состоит в том, что Украина торгует ночной электроэнергией. Советник отметил, что у нас много АЭС, которые нельзя отключить, поскольку ночью они производят столько же электроэнергии, сколько днем, однако в ночное время потребление гораздо меньше.

«Очень недальновидная политика правительства по повышению цен на ночной тариф. Теперь промышленные группы не хотят работать ночью», – заявил Тихонов. По его словам, перекрывать дефицит нужно с помощью газа и угля, а избыток ночной электроэнергии – основной параметр, из-за которого останавливают атомные блоки, потому что ее некуда девать.

При этом советник добавил, что Киеву вряд ли угрожают веерные отключения, поскольку система позволяет держать города-миллионники без отключения света, но он отметил, что ситуация может значительно ухудшиться.

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